¼ý±×·ã¸º¤Î»ä¿ÍÂáÊá·ÏYouTuber¡Ö¥¬¥Ã¥Äch¡×¤¬NPOÃÄÂÎ¤òÀßÎ©¡ÄÃÓÂÞ¤Ç¤Î¡Ö½é²ó³èÆ°¡×¤Ë¾×·â
ÃÔ´Á¤äÅð»£ÈÈ¤ò»ä¿ÍÂáÊá¤·¡¢·Ù»¡¤ËÆÍ¤½Ð¤¹ÍÍ»Ò¤ò»£¤Ã¤¿Æ°²è¤òYouTube¤Ê¤É¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì»þÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿»ä¿ÍÂáÊá·ÏYouTuber¡£Æ°²è¤ÎºÆÀ¸¿ô¤äSNS¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¿¿»÷¤ò¤¹¤ëYouTuber¤¬Áê¼¡¤®¡¢´í¸±»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¿´¤È¤â¤¤¤¨¤¿¥¬¥Ã¥Äch¤ÎÃæÅç»á¤¬¡Ç23Ç¯11·î¡¢³Ð¤»¤¤ºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê¶µº¶¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¿ÍÂáÊá·Ï¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÀª¤¤¤ò¼º¤¤¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î´Ø¿´¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¤Û¤«¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¸å¡¢³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤íYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬BAN¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸½ºß¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÇÛ¿®Àè¤ò°Ü¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¬¥Ã¥Äch¡£¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Î¿ô»ú¤Ï¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÔ´ÁËÐÌÇ¤Î¤¿¤á¤Î³èÆ°Èñ¤ò¤Í¤ó½Ð¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæÅç»á¤¬º£¡¢ÃÔ´ÁËÐÌÇ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëNPOÃÄÂÎ¡Ö¤¨¤ó¤¸¤ó¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Æ±¤¸¤¯ÈÈºáËÐÌÇ¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥Ê¥¤¥à»á¤È¤È¤â¤ËÃÓÂÞ¤Ç¥Ó¥é¤È¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ÇÛ¤ê¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥éÇÛ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅÚÆü¤Î¤ªÃë¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç¡££µ»þ´Ö¤Ç¿ôÉ´Ëç¤Î¥Ó¥é¤È¿ô½½¸Ä¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
³èÆ°½éÆü¤³¤½¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ó¥é¤òÇÛ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌÛ¡¹¤È¥Ó¥é¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¡¢²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤äÆ°²è¤ÇÀ¤¤òÁû¤¬¤»¤¿¿Í´Ö¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤ÊÃÏÌ£¤Ê¤³¤È¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÃæÅç»á¤Ë¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÌÜÎ©¤Á¤¿¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤ÏºÇ½é¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤ºÃÔ´Á¤Îº¬Àä¤Ç¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤Ë³èÆ°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜÎ©¤Ä¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë³èÆ°ÆâÍÆ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¥Ó¥éÇÛ¤ê¤È½ðÌ¾³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ó¥é¤È¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï³èÆ°³«»Ï¤Î¤È¤¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢³èÆ°ÆâÍÆ¤ÎÀâÌÀ¤ä¡¢½ðÌ¾¤Î¤¿¤á¤ÎQR¥³¡¼¥É¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½ðÌ¾¤ÏJRÅìÆüËÜ¡ÊÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ë¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷¤ëºÝ¤ËÅºÉÕ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¼ÁÌä¾õ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢
¡µ®¼Ò»ÜÀßÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÃÔ´Á¤È¤¤¤¦ÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¹Í¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢º£¸å¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¶¯²½¤Ï¹Ô¤¦Í½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
£ÃÔ´ÁÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Êý¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢ÌÜ·â¼Ô¤Î¶¨ÎÏ¤ä¾Ú¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æµ®¼Ò¤â¤·¤¯¤Ï·Ù»¡´±¤¬ÂÐ±þ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡¢ÃÔ´Á¹Ô°Ù¤Î·ï¿ôÅý·×¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð³«¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¾èµÒ¤ÎÊý¤¬ÃÔ´Á¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëºÝ¡¢Èïµ¿¼Ô¤ËÄñ¹³¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Æ¨Áö¤ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥ÃÔ´Á¹Ô°Ù¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤´³«¼¨Äº¤±¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¦³Æ±Ø¤ÇÃÔ´Á¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÂÐ±þ¤òÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
§Á´Ï©Àþ¤ËÃËÀ¼ÖÎ¾¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¨½÷ÀÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤òÁýÀß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
©»ÜÀß´ÉÍý¸¢¤Ë´ð¤Å¤½÷ÀÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤ËÌµÍýÌðÍýÆþ¤ëÃËÀ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ª¤è¤í¤·¤±¤ì¤ÐJRÅìÆüËÜÍÍ¤ÎÃÔ´ÁËÐÌÇ³èÆ°¤Ë»äÃ£¤â¶¨ÎÏ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Î10¸Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££´·î16Æü»þÅÀ¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ðÌ¾¤Ï285Ì¾Ê¬¡£°ì»þ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤äSNS¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
»ä¿ÍÂáÊá·ÏYouTuber¤È¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿ÃæÅç»á¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÃÔ´ÁËÐÌÇ¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬ËÜµ¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡¢ÌÜÎ©¤Á¤¿¤¤¤À¤±¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¸À¤¤Ìõ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃæÅç»á¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ï¡¢À¤¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£