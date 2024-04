UEFAヨーロッパリーグ(EL)は各地で準々決勝第2戦を開催し、準決勝進出チームが決定した。先週末のブンデスリーガで初優勝を決めた レバークーゼン はウエスト・ハムと対戦。第1戦を2-0で勝利したなか、第2戦は前半13分にFWミカイル・アントニオに決められて先制を許す。それでも後半44分、DFジェレミー・フリンポンが同点ゴールを決め、1-1で終了。2戦合計3-1で制するとともに今季の公式戦無敗を維持した。

セリエA対決のローマ対ミランはローマが制した。ローマは第1戦を1-0で先勝すると、第2戦はDFジャンルカ・マンチーニとFWパウロ・ディバラのゴールでリードを広げる。その後DF{ゼキ・チェリク}}が退場し、終盤には1点を返されるが、2-1で勝利するとともに2戦合計3-1で4強入りを果たしている。敵地で行った第1戦を3-0で制したアタランタは、リバプールをホームに迎えた。前半7分にFWモハメド・サラーのPKで1点を返されて反撃ムードを作られるも、その後はシャットアウト。2戦合計3-1で初のEL準決勝進出となった。マルセイユは1点ビハインドでホームの第2戦・ベンフィカ戦を行った。なかなかゴールが生まれないなか、後半34分にFWファリス・モウムバグナが値千金のゴールを決めて2戦合計2-2とする。試合はPK戦に突入すると、ベンフィカは1人目のMFアンヘル・ディ・マリアのキックが右ポストを叩いて失敗。さらに同4人目のDFアントニオ・シルバはGKパウ・ロペスにセーブされた。対するマルセイユは4人全員が成功し、PK4-2で準決勝に駒を進めている。以下、第2戦の結果と準決勝の組合せ☆ローマ 2-1 ミラン※2戦合計3-1でローマが準決勝進出☆アタランタ 0-1 リバプール※2戦合計3-1でアタランタが準決勝進出ウエスト・ハム 1-1 レバークーゼン☆※2戦合計3-1でレバークーゼンが準決勝進出☆マルセイユ 1-0 (PK4-2)ベンフィカ※2戦合計2-2、PK4-2でマルセイユが準決勝進出【準決勝】[第1戦]5月2日(木)マルセイユ vs アタランタローマ vs レバークーゼン[第2戦]5月9日(木)アタランタ vs マルセイユレバークーゼン vs ローマ