・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８２．７３ドル（＋０．０４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３９８．０ドル（＋９．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２８３２．９セント（－１．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３６．７５セント（－０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２６．７５セント（－３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１３４．２５セント（－１５．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９５．６０（＋１．１６）

出所：MINKABU PRESS