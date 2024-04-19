１８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８２．７３ドル（＋０．０４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３９８．０ドル（＋９．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８３２．９セント（－１．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３６．７５セント（－０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２６．７５セント（－３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１３４．２５セント（－１５．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．６０（＋１．１６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８２．７３ドル（＋０．０４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３９８．０ドル（＋９．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８３２．９セント（－１．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３６．７５セント（－０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２６．７５セント（－３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１３４．２５セント（－１５．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．６０（＋１．１６）
出所：MINKABU PRESS