23:15　ラムスデン英中銀副総裁、ピーターソン国際経済研究所「パンデミック後のインフレに対する金融政策」講演
23:30　グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
20日1:30　マン英中銀委員、IMF世銀春季会合の討論会参加
4:00　ナーゲル独連銀総裁、ピーターソン国際経済研究所で講演
5:00　FRB金融安定報告書
6:00　植田日銀総裁、ピーターソン国際経済研究所「最近の日銀の金融政策枠組みの変化」講演

IMF世銀春季会合（～20日）
インド総選挙（6月1日まで）

米主要企業決算
P＆G、アメリカンエキスプレス

※予定は変更することがあります