　19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比420円安の3万7750円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41938.07円　　ボリンジャーバンド3σ
41123.24円　　ボリンジャーバンド2σ
40308.42円　　ボリンジャーバンド1σ
39493.60円　　25日移動平均
39270.00円　　一目均衡表・基準線
38755.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38725.00円　　一目均衡表・転換線
38678.78円　　ボリンジャーバンド-1σ
38276.00円　　5日移動平均
38079.70円　　18日日経平均株価現物終値
37868.93円　　75日移動平均
37863.96円　　ボリンジャーバンド2σ
37750.00円　　19日夜間取引終値
37049.13円　　ボリンジャーバンド3σ
36620.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34488.15円　　200日移動平均


株探ニュース