日経225先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比420円安の3万7750円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41938.07円 ボリンジャーバンド3σ
41123.24円 ボリンジャーバンド2σ
40308.42円 ボリンジャーバンド1σ
39493.60円 25日移動平均
39270.00円 一目均衡表・基準線
38755.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38725.00円 一目均衡表・転換線
38678.78円 ボリンジャーバンド-1σ
38276.00円 5日移動平均
38079.70円 18日日経平均株価現物終値
37868.93円 75日移動平均
37863.96円 ボリンジャーバンド2σ
37750.00円 19日夜間取引終値
37049.13円 ボリンジャーバンド3σ
36620.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34488.15円 200日移動平均
株探ニュース
41938.07円 ボリンジャーバンド3σ
41123.24円 ボリンジャーバンド2σ
40308.42円 ボリンジャーバンド1σ
39493.60円 25日移動平均
39270.00円 一目均衡表・基準線
38755.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38725.00円 一目均衡表・転換線
38678.78円 ボリンジャーバンド-1σ
38276.00円 5日移動平均
38079.70円 18日日経平均株価現物終値
37868.93円 75日移動平均
37863.96円 ボリンジャーバンド2σ
37750.00円 19日夜間取引終値
37049.13円 ボリンジャーバンド3σ
36620.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34488.15円 200日移動平均
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