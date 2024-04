GWの旅行におすすめ！ 出版界きってのグルメ・柏原光太郎がおすすめする「富山の名店」9選

富山県にはおいしい魚がたくさん! 食べログ グルメ著名人の柏原光太郎さんにおすすめのお店を教えてもらいました。

復興支援にも! 富山の名店を巡る旅

今年のGW(ゴールデンウィーク)は、地震により被災した北陸支援の目的で旅行する人も多いのではないでしょうか。今回は「能登半島地震、食を通じて今私たちができること」内でもお話を伺った、食べログ グルメ著名人の柏原光太郎さんに、富山県に行ったら訪れてほしいお店を9軒教えてもらいました。

教えてくれる人

柏原光太郎

日本ガストロノミー協会会長。大学卒業後、出版社に勤務し、グルメ本を手がけたことで食の奥深さに目覚める。料理は作ることも食べることも大好きで、一人娘の弁当を毎日作っていたことも。料理好きのための食の発信基地としての役割を担うべく2017年12月社団法人「日本ガストロノミー協会」を設立。

1. 海老亭別館(富山市)

外観 出典:カフェモカ男さん

ミシュランガイド掲載の日本料理店。

柏原さん

いい食材と料理の精緻さに驚かされます。今、富山でとても勢いのある日本料理店のひとつです。

「海老亭別館」 出典:カフェモカ男さん

2. 銀八鮨(富山市)

「銀八鮨」 出典:kaz080さん

<店舗情報>◆海老亭別館住所 : 富山県富山市安野屋町2-4-10TEL : 076-432-3181

予約必須! 地元でも人気の寿司店。

柏原さん

リーズナブルできときと(富山の方言で新鮮)な魚がおいしい! 富山らしい寿司を食べたければこちらへ。

外観 出典:kaz080さん

3. えび寿し(富山市)

炙り〆サバ 出典:zucchi0126さん

<店舗情報>◆銀八鮨住所 : 富山県富山市太田口通り3-1-3TEL : 076-425-2600

アットホームな雰囲気で、コスパもいいと人気の寿司店。

柏原さん

抜群の酒肴を日本酒で楽しみ、最後に握りを数貫食べる。富山の飲み寿司のお手本。

「えび寿し」 出典:zucchi0126さん

4. 扇一 ます寿し本舗(富山市)

「扇一 ます寿し本舗」 出典:Rのおいさんさん

<店舗情報>◆えび寿し住所 : 富山県富山市豊川町2-13TEL : 076-423-6063

「食べログ 寿司 WEST 百名店」にも選出された、ます寿司の名店。

柏原さん

厚みのある、ますがうれしい。ます寿司を自宅に持ち帰るならこちらへ予約します。

ますが分厚い! 出典:カフェモカ男さん

5. 魚津群ねんじり亭(富山市)

外観 出典:maro-jさん

<店舗情報>◆扇一 ます寿し本舗住所 : 富山県富山市小泉町54-11TEL : 076-491-0342

富山の魚を満喫できる、知る人ぞ知る海鮮の名店。

柏原さん

魚津港で水揚げされた、きときと(新鮮)な魚のうまさを感じられます。

「魚津群ねんじり亭」 出典:オールバックGOGOGOさん

6. 成希(氷見市)

白海老 出典:東西雅さん

<店舗情報>◆魚津群ねんじり亭住所 : 富山県富山市東岩瀬町136-1TEL : 070-9196-2833

氷見の魚を知り尽くした店主が営む寿司店。

柏原さん

東京で江戸前仕事を長年修業。ひと手間かけた握りがいい。

カンパチのしゃぶしゃぶ 出典:東西雅さん

7. 氷見 魚市場食堂(氷見市)

漁港直結のお店 出典:くろふね@さん

<店舗情報>◆成希住所 : 富山県氷見市幸町32-31TEL : 0766-74-5151

氷見漁港の2階に位置する食堂で、毎朝水揚げされたばかりの魚が直送されている。

柏原さん

富山の魚の良さをリーズナブルに味わえるお店です。

自家製ダレの漬け丼 写真:お店から

8. 和香奈(高岡市)

「和香奈」 出典:やっぱり さかなさん

<店舗情報>◆氷見 魚市場食堂住所 : 富山県氷見市比美町435TEL : 0766-72-2018

寿司もつまみも高レベル! 細い路地裏にひっそりと佇む人気の寿司店。

柏原さん

東京の江戸前寿司のレベルに富山の魚が合わされば最強!というお手本のような店。

のどぐろとバフンウニ 出典:やっぱり さかなさん

9. レヴォ(南砺市)

「レヴォ (L’evo)」 写真:お店から

<店舗情報>◆和香奈住所 : 富山県高岡市末広町37TEL : 0766-22-3542

「The Tabelog Award 2024」Gold受賞店。富山の山奥だが、全国からゲストが訪れる。1棟貸しのコテージでは1日3組限定で宿泊も可能だ。

柏原さん

ローカルガストロノミーの名店。富山でまず味わうべきデスティネーションレストランです。

内観 写真:お店から

<店舗情報>◆レヴォ住所 : 富山県南砺市利賀村大勘場田島100TEL : 0763-68-2115

