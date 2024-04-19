吉原寛人騎手が地方通算3000勝達成
金沢競馬所属の吉原寛人騎手は、4月18日に浦和競馬場で行われた第2Rでリッキーマキアートに騎乗し、地方通算3000勝を達成した。
●成績
1万5650戦3000勝
2着2395回、3着1926回、4着1624回、5着1490回
※2024年4月18日 第2レース終了時点、中央分は含まず
【川崎記念】吉原「馬の出来もピカイチ」…ライトウォーリアがJRA勢を撃破1万5650戦目での達成
●吉原寛人騎手プロフィール
生年月日：1983年10月26日
出身地：滋賀県
所属：加藤和義厩舎
勝負服：胴赤、黒縦じま、そで青
初騎乗：2001年4月7日 金沢2R（コーワゴールド）
初勝利：2001年4月7日 金沢5R（トゥインクルサマー）
●最近の重賞勝ち鞍
2024年1月28日 高知・黒潮スプリンターズカップ
2024年2月1日 川崎・報知オールスターカップ（S3）
2024年2月22日 姫路・兵庫ユースカップ
2024年3月3日 高知・御厨人窟賞
2024年3月10日 高知・土佐春花賞
2024年3月24日 佐賀・はがくれ大賞典
2024年4月3日 川崎・川崎記念（Jpn1）
2024年4月14日 高知・二十四万石賞