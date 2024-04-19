金沢競馬所属の吉原寛人騎手は、4月18日に浦和競馬場で行われた第2Rでリッキーマキアートに騎乗し、地方通算3000勝を達成した。

●成績

1万5650戦3000勝

2着2395回、3着1926回、4着1624回、5着1490回

※2024年4月18日 第2レース終了時点、中央分は含まず

【川崎記念】吉原「馬の出来もピカイチ」…ライトウォーリアがJRA勢を撃破

リッキーマキアートと吉原寛人騎手 (C)石川県競馬事業局

1万5650戦目での達成

●吉原寛人騎手プロフィール

生年月日：1983年10月26日

出身地：滋賀県

所属：加藤和義厩舎

勝負服：胴赤、黒縦じま、そで青

初騎乗：2001年4月7日 金沢2R（コーワゴールド）

初勝利：2001年4月7日 金沢5R（トゥインクルサマー）

●最近の重賞勝ち鞍

2024年1月28日 高知・黒潮スプリンターズカップ

2024年2月1日 川崎・報知オールスターカップ（S3）

2024年2月22日 姫路・兵庫ユースカップ

2024年3月3日 高知・御厨人窟賞

2024年3月10日 高知・土佐春花賞

2024年3月24日 佐賀・はがくれ大賞典

2024年4月3日 川崎・川崎記念（Jpn1）

2024年4月14日 高知・二十四万石賞