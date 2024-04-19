アタランタvsリバプール スタメン発表
[4.18 EL準々決勝第2戦](アトレティ・アズーリ・ディターリア)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アタランタ]
先発
GK 1 フアン・ムッソ
DF 4 イサク・ヒエン
DF 19 ベラト・ジムシティ
DF 23 セアド・コラシナツ
MF 7 トゥーン・コープマイネルス
MF 13 エデルソン
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 22 マッテオ・ルッジェーリ
MF 77 ダビデ・ザッパコスタ
FW 59 アレクセイ・ミランチュク
FW 90 ジャンルカ・スカマッカ
控え
GK 29 マルコ・カルネセッキ
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
DF 2 ラファエル・トロイ
DF 3 エミル・ホルム
DF 20 ミッチェル・バッカー
DF 33 ハンス・ハテブール
DF 43 ジョバンニ・ボンファティ
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 17 シャルル・デ・ケテラーレ
MF 25 ミッシェル・アドポ
FW 10 エル ビラル トゥレ
FW 11 アデモラ・ルックマン
監督
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 17 カーティス・ジョーンズ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 11 モハメド・サラー
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 13 アドリアン
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 42 ボビー・クラーク
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 20 ディオゴ・ジョタ
FW 76 J. Danns
監督
ユルゲン・クロップ
※28:00開始
<出場メンバー>
[アタランタ]
先発
GK 1 フアン・ムッソ
DF 4 イサク・ヒエン
DF 19 ベラト・ジムシティ
DF 23 セアド・コラシナツ
MF 7 トゥーン・コープマイネルス
MF 13 エデルソン
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 22 マッテオ・ルッジェーリ
MF 77 ダビデ・ザッパコスタ
FW 59 アレクセイ・ミランチュク
控え
GK 29 マルコ・カルネセッキ
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
DF 2 ラファエル・トロイ
DF 3 エミル・ホルム
DF 20 ミッチェル・バッカー
DF 33 ハンス・ハテブール
DF 43 ジョバンニ・ボンファティ
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 17 シャルル・デ・ケテラーレ
MF 25 ミッシェル・アドポ
FW 10 エル ビラル トゥレ
FW 11 アデモラ・ルックマン
監督
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 17 カーティス・ジョーンズ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 11 モハメド・サラー
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 13 アドリアン
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 42 ボビー・クラーク
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 20 ディオゴ・ジョタ
FW 76 J. Danns
監督
ユルゲン・クロップ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります