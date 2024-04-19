[4.18 EL準々決勝第2戦](アトレティ・アズーリ・ディターリア)

※28:00開始

<出場メンバー>

[アタランタ]

先発

GK 1 フアン・ムッソ

DF 4 イサク・ヒエン

DF 19 ベラト・ジムシティ

DF 23 セアド・コラシナツ

MF 7 トゥーン・コープマイネルス

MF 13 エデルソン

MF 15 マルテン・デ・ローン

MF 22 マッテオ・ルッジェーリ

MF 77 ダビデ・ザッパコスタ

FW 59 アレクセイ・ミランチュク

FW 90 ジャンルカ・スカマッカ

控え

GK 29 マルコ・カルネセッキ

GK 31 フランチェスコ・ロッシ

DF 2 ラファエル・トロイ

DF 3 エミル・ホルム

DF 20 ミッチェル・バッカー

DF 33 ハンス・ハテブール

DF 43 ジョバンニ・ボンファティ

MF 8 マリオ・パシャリッチ

MF 17 シャルル・デ・ケテラーレ

MF 25 ミッシェル・アドポ

FW 10 エル ビラル トゥレ

FW 11 アデモラ・ルックマン

監督

ジャン・ピエロ・ガスペリーニ

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 17 カーティス・ジョーンズ

FW 7 ルイス・ディアス

FW 11 モハメド・サラー

FW 18 コーディ・ガクポ

控え

GK 13 アドリアン

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 78 ジャレル クアンサー

MF 3 遠藤航

MF 19 ハービー・エリオット

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

MF 42 ボビー・クラーク

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 20 ディオゴ・ジョタ

FW 76 J. Danns

監督

ユルゲン・クロップ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります