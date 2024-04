SEKAI NO OWARIの最新曲「Romantic」がTBS系金曜ドラマ『9ボーダー』の主題歌に決定した。ドラマ『9ボーダー』は、本日4月19日から放送スタートする金曜ドラマだ。川口春奈が主演を務める同ドラマは、19歳、29歳、39歳と、各年代の“ラストイヤー=9ボーダー”真っ只中の3姉妹が、父の突然の失踪を機に一つ屋根の下に集結。“LOVE” “LIFE” “LIMIT”の“3L”をテーマに、それぞれの年代特有の悩みにぶつかりながら仕事に恋に立ち向かい、幸せになりたいともがきながら人生を前向きに進んでいく姿を描いた完全オリジナルのヒューマンラブストーリー。

放送日時:4月19日(金)スタート※毎週金曜 夜10:00〜10:54※初回は15分拡大 夜10:00〜11:09▼出演者大庭七苗:川口春奈成澤六月:木南晴夏大庭八海:畑 芽育松嶋 朔:井之脇 海高木陽太:木戸大聖成澤邦夫:山中 聡梅津 剣:伊藤俊介(オズワルド)盛岡久美子:内田 慈新浜良則:岩谷健司西尾双葉:箭内夢菜八木千尋:奥村佳恵稲沢大吾:矢崎 広立花祐輔:兵頭功海辻本あつ子:YOUコウタロウ:松下洸平製作:TBSスパークル TBS脚本:金子ありさ音楽:jizue主題歌:SEKAI NO OWARI「Romantic」(ユニバーサル ミュージック)プロデュース:新井順子協力プロデュース:阿部愛沙美演出:ふくだももこ 坂上卓哉公式サイト:https://www.tbs.co.jp/9border_tbs/公式X:@9border_tbs公式Instagram:9border_tbs公式TikTok:@9border_tbs

■<SEKAI NO OWARI ARENA TOUR 2024「深海」>

