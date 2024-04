近鉄大和西大寺駅から徒歩30秒の立地に移転オープン！たれ焼肉と米 大和西大寺店

関西を中心に飲食店を展開する「イコン」は2024年4月19日(金)、A5ランク黒毛和牛の雌牛をリーズナブルな価格で提供する「(卸)精肉店直送 たれ焼肉と米 大和西大寺店」を移転オープンします。

「たれ焼肉と米 大和西大寺店」移転オープン

所在地 : 奈良市西大寺東町2-1-63 サンワシティ西大寺地下1階

電話番号 : 050-5385-3979

営業時間 :

・ランチ:11時30分〜14時30分

・ディナー:17時〜22時30分

・テイクアウト:12時〜15時・17時〜20時

定休日 : 無し

店舗面積 : 32.21坪

席数 : テーブル51席、カウンター8席

2021年10月、近鉄大和西大寺駅から徒歩2分の場所にオープンした「(卸)精肉店直送 たれ焼肉と米」は、同駅から徒歩30秒のさらに駅チカ立地に「(卸)精肉店直送 たれ焼肉と米」として移転オープンします。

移転前は、デートや女子会、会社の飲み会などで利用いただいていましたが、各席に煙や匂いが気になりにくい無煙ロースターを設置し、ファミリー利用にも対応します。

A5ランク黒毛和牛の雌牛は、精肉店から直接仕入れることで879円〜のリーズナブルな価格で提供します。

焼肉に欠かせないご飯は、高ランクの品質と味わいが評価された“特Aランク”の米にこだわり、注文を受けてから炊き上げます。

パンチのある辛みが特徴の熟成した自家製つけダレを焼肉につけ、炊き立てのご飯が止まらない“たれ焼肉”をいただけます。

店頭では、焼肉用の精肉を販売しているので、ご自宅でも本格的な焼肉を楽しめます。

メニューの紹介(一部)

【同店自慢の5大名物】

・A5雌牛和牛カルビ 879円

濃厚な味わいと脂のうまみが特徴

・国産リブリース 1,055円

ロースの中心部分だけを使用

・ネギ塩俵ハラミ 1個439円〜

ハラミとネギが相性抜群

・芽ネギタン 549円

芽ネギをふんだんに巻いたタン

・「極」厚切りとろタン塩 1,759円

にんにくベースのタレを使用

【その他】

・炊き立て銀シャリ 1.5合769円

出来たてのご飯を用意

・和牛とろたくユッケ 1,429円

とろとろ和牛とたくあんの肉刺し

・大トロ塩ホルモン 1,055円

洗い出汁とともに提供

