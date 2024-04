建築・土木・不動産事業を展開する「永賢組」は、株式会社デイジーを事業承継しグループ化しました。

永賢組「デイジー」を事業承継しグループ化

デイジーが掲げる「女性が活躍する社会」というモットーに強く賛同し、女性が活躍できる社会を作れるようグループとして邁進することになりました。

永賢組の事業は BtoB 中心ですが、BtoC の事業も視野にグループ間の連携を行い、ハード面だけでなくソフト面の強化を図り、良い街づくり、豊かな生活に向けて新しい展開を進めたい考えです。

今回の事業承継・グループ化により、従来どおりの家事代行サービスではなく、ラグジュアリー感や特別感を演出したハイクラスメニューの提案や、お掃除プロのタレントを作り「〇〇さんがやってくれる家事代行サービス!」とタレント性を打ち出した展開をしていきます。

また、フレイル(予防医療)などを取り入れた、家事代行サービスとは別のサービス展開も検討しています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハイクラスメニューの家事代行サービスなどソフト面を強化!永賢組「デイジー」を事業承継しグループ化 appeared first on Dtimes.