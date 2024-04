商業施設「ダイナシティ」のウエストエリアに、新たな館として『ANNEX(アネックス)』が、2024年4月19日(金)にグランドオープンします。

1Fに「ジーユー」、2Fに「ユニクロ」が同時オープンし、楽しいお買物のひとときを届けます。

ダイナシティ「ウエスト ANNEX」

所在地 :神奈川県小田原市中里208

店舗面積:73,850平方メートル

駐車台数:約4,000台

ファッションからインテリア、個性的な魅力あふれる専門店と、ダイナミックな巨大アトリウム「キャニオン」が象徴的なウエスト。

日常を彩る専門店と、イトーヨーカドーやエディオンからなるイースト。

シネマコンプレックスやカフェ&レストラン、さらにスポーツクラブなどを有するウォーク。

そして今回開業のウエスト ANNEXはジーユーとユニクロ。

4つのエリアに200店を超える多彩なショップを有する、西湘地域最大級の商業施設です。

新館となるANNEXは、広々としたフロアを2階層に連ねた約900坪の売場面積にて、1階「ジーユー」、

2階「ユニクロ」ともに神奈川県西地区最大級の店舗としてオープンします。

正面入り口は総ガラス張り、天井を高くとることで広々とした開放感のある造りです。

2階のデッキ部分はウエスト本館と連結し、ウエスト、イースト、ウォークとの回遊性を高めます。

また、ダイナシティが開業した地に元々あったダイドーリミテッドの紡績工場の当時の工場倉庫を思わせるような三角屋根をモチーフにした建築デザインで、この小田原の地に創業30周年を迎えたダイナシティならではの歴史を感じさせる外観も特徴です。

「キラキラ輝く」「楽しい」「居心地の良い」「安全・安心」な地域一番のショッピングセンター「ダイナシティ」として、新たな発見と魅力あふれるお買物空間が提供されます。

ANNEXオープン記念『オリジナル今治ハンドタオル』

実施日:4月19日(金)限定 先着500名にプレゼント!

ANNEXのオープンを記念して製作した「オリジナル今治ハンドタオル」を4月19日(金)のオープン日に、先着500名にプレゼント。

※1人につきタオル1つのお渡しとなります。

※オープン前の並び場所は「ダイナシティ ウエスト 正面入口前」となります。

ANNEXオープン記念『Wレシートキャンペーン』

実施期間:4月19日(金)〜28日(日)の10日間

期間中に「ユニクロ」または「ジーユー」の1会計3,000円(税込)以上の購入レシート+ダイナシティ専門店(一部除く)の1会計2,000円以上の購入レシートをウエスト4Fエポスカードカウンターに提示すると、各日先着100名に「ダイナシティ ファッション&雑貨限定 お買物券」1,000円分がプレゼントされます。

※各日なくなり次第終了となります。

ANNEXオープン記念『パーソナルカラー診断イベント』

実施日:4月27日(土)・28日(日)の2日間

料金:1人 2,000円(税込) ※1人約20分間

時間:各日 11時〜17時

場所:ウエスト1Fキャニオン特設スペース

定員:各日先着36名

自分に似合う色を見つけてオシャレを楽しもう!

専門のアナリストが一人ひとり診断します。

肌の色や目の色など、ひとりひとりが持って生まれた個性と調和する色を、専門のアナリストがカラードレープを使って診断します。

※参加の方には、「ダイナシティ ファッション&雑貨限定 お買物券」2,500円分を進呈

ANNEXオープン記念として、ゴールデンウィーク中は、ラジオの公開生放送や歌、お笑いなど、多くの方が楽しめるイベントを多数開催

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 神奈川県西地区最大級のジーユー・ユニクロが同時オープン!ダイナシティ「ウエスト ANNEX」 appeared first on Dtimes.