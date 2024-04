【魔法使いババアン】著者:三海春斗小学館

人間嫌いの大魔術師マレディオのもとに修行に来たのは、89歳の老女アンだった。ボロボロの汚い部屋で暮らしているのを見て、アンは早速部屋を片付ける。オバちゃん特有のムーブをかましつつも、おいしい料理と思いやりで、アンは少しずつマレディオの心に入り込んでいく。

「魔法使いババアン」は、三海春斗氏の読み切りマンガ。24年1月期の新世代サンデー賞に入選している。

短編ながら、各キャラクターの性格や個性がくっきりと表現されており、マレディオが人間を嫌っている理由やババ・アンが弟子入りに来た理由など、たくさんの伏線がラストでさわやかに回収される。

【あらすじ】

1000歳を超える大魔術師マレディオは人間嫌い。そんなマレディオのもとに、89際の老女ババ・アンが弟子入りにやってくる。マレディオは当然のように追い返そうとするが……。

(c) Shogakukan Inc. All rights reserved.