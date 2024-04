【「アルテ」19巻】4月19日 発売価格:759円

コアミックスは、マンガ「アルテ」の19巻を4月19日に発売する。価格は759円。

本作は「月刊コミックゼノン」で大久保圭氏が連載している作品で、2020年4月~6月にかけてTVアニメも放送された。

16世紀初頭のフィレンツェを舞台に、貴族生まれのお嬢様だったアルテがさまざまな困難を乗り越えながら、画家になることを目指していくストーリー。最新刊となる19巻では、工房の親方・レオの徒弟時代が明かされる。

【「アルテ」19巻あらすじ】

フィレンツェ目前まで辿り着いたアルテたち。師との距離は確実に縮まっているはずだが、荒れた戦地が近づくにつれ、募っていく不安……。 そして、明かされる徒弟時代のレオの過去。無関心な師・エッツィオとの関係は、工房でのとある一件から変わり始める。そんな中、工房の厄介な依頼人としてウベルティーノとの出会いを果たす。

