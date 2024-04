【「宝石の国」完結記念 全話無料キャンペーン】4月19日~4月29日 開催

講談社のマンガアプリ「コミックDAYS」にて、マンガ雑誌「アフタヌーン」連載中の「宝石の国」の完結を記念して、全話無料キャンペーンが本日4月19日から開催される。期間は4月29日まで。なお、最終話のみ無料の対象外となる。

「宝石の国」は、人間が滅亡した後の遠い未来、意思を持ち、美しくもはかない宝石たちが暮らす世界を描く市川春子氏のマンガ。4月25日に発売予定の「アフタヌーン 6月号」にて、2012年12月号より約12年間にわたる連載が、堂々完結を迎える。

「宝石の国」最新12巻カバーイラスト

【「宝石の国」 あらすじ】

「この星には、かつて“にんげん”という動物がいたという」――今から遠い未来、宝石のカラダを持つ28人は、彼らを装飾品にしようと襲い掛かる月人に備えるべく、戦闘や医療などそれぞれの持ち場についていた。月人と戦うことを望みながら、何も役割を与えられていなかったフォスは、宝石たちを束ねる金剛先生から博物誌を編むように頼まれる――

連載開始時 表紙イラスト

