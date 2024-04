DIAURAとΛrlequiΩが4月18日から29日の12日間、東京・ラフォーレ原宿にてイベント<DIAURA × ΛrlequiΩ「THIS IS MY CULT.〜Side Black〜」>を開催中だ。同イベントでは、ラフォーレ原宿内の7店舗とのコラボ展開およびPOPUP STOREも同時展開。タイトルの“〜Side Black〜”にちなんで、“黒”を基調としたアパレルやフードとのコラボ、POPUP STORE、リリースイベント、黒服限定ライブなどが実施されている。

■<DIAURA × ΛrlequiΩ「THIS IS MY CULT.〜Side Black〜」>



実施期間:4月18日(木)〜4月29日(月祝)実施時間:11:00〜20:00※ラフォーレ原宿の営業時間に準拠します場所:ラフォーレ原宿東京都渋谷区神宮前1-11-6https://www.laforet.ne.jp/【イベント内容】・ショップコラボ・POPUP STORE:5F MAKE THE STAGE・限定イベント:4月21日(日)、POPUPにて合同インストアイベント開催。対象商品や詳細は後日改めて・限定ライブ:4月29日(月祝)、ラフォーレミュージアム原宿(6F)にて<DIAURA × ΛrlequiΩ「THIS IS MY CULT.〜黒服限定 愚民 VS ダメ人間〜」>開催▼<DIAURA × ΛrlequiΩ「THIS IS MY CULT.〜黒服限定 愚民 VS ダメ人間〜」>4月29日(月祝) ラフォーレミュージアム原宿open16:00 / start16:30出演:DIAURA / ΛrlequiΩドレスコード:黒服▼チケット・前売 \6,000 (税込)・当日 \6,500 (税込)一般発売:3月30日(土)10:00〜(問)info@arlequin-anima.com