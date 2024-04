春に咲き誇る黄金に輝く文字たちダイナフォント74書体提供！ダイナコムウェア「DynaSmart 」

ダイナコムウェアは、ダイナフォント年間ライセンス「DynaSmart V」「DynaSmart 教育機関向けプラン」「DynaSmart 学生版」を契約者に向けて、『春に咲き誇る黄金に輝く文字たちダイナフォント74書体』の提供を、2024年4月17日(水)より開始しました。

ダイナコムウェア『春に咲き誇る黄金に輝く文字たちダイナフォント74書体』

詳細:

https://www.dynacw.co.jp/news/news_detail.aspx?s=1133

■提供書体の紹介

・優美に舞う金の蝶が幻想的に詩の彼方へと誘う2024年新書体「金蝶体」

https://www.dynacw.co.jp/news/news_detail.aspx?s=1130

・柔剛競演の明朝体の新多言語となる「金剛明朝体 タイ語」

https://www.dynacw.co.jp/news/news_detail.aspx?s=1128

・呼吸を整えるようにフィットする文字「金剛黒体コンデンス ラテン語&ベトナム語」

https://www.dynacw.co.jp/news/news_detail.aspx?s=1127

・コトブキヤ×DynaFont「RaMuDa ダイナフォントモデル」のカラーフォント

https://www.dynacw.co.jp/news/news_detail.aspx?s=1129

・爽やかな春にピッタリの明るくクリーンな文字「青花ゴシック体」

https://www.dynacw.co.jp/news/news_detail.aspx?s=1126

その他にも人気書体「POPコン」「まるもじ体」「京劇体」のOpenTypeフォントStdN版も提供。

ダイナフォント30年を記念した1年となる“文字と感謝と30年”を経たダイナフォントは、この春いよいよ31年目を迎えます。

ダイナフォント31年目という新たなるステージに方を誘う書体は、ダイナコムウェアを代表する書体デザイナー・Oliveが満を持してデザインした優美に舞う毛筆系書体「金蝶体」です。

<提供書体概要>

【1】優美に舞う金の蝶が幻想的に詩の彼方へと誘う2024年新書体「金蝶体」

「金蝶体」は『金花体』や『金文体』など、ダイナフォントを代表する書体を数多く手掛けてきた書体デザイナーであるOliveが、台湾の高名な詩人である周夢蝶氏(1921年〜2014年)の筆跡を会得することで生まれた新たなる毛筆系書体です。

小楷で書かれた筆跡に啓発を受けてその精神を汲み取りつつ、クリエイターとしての芸術的想像にこれまで培ってきた書体デザイナーの経験を重ね合わせることで、舞い躍る蝶の羽ばたきのような「金蝶体」を生み出しました。

奥ゆかしく詩情に溢れる文字の佇まいには文人の魂が宿り、そのしなやかな文字が詩を奏でます。

ダイナフォント新書体「金蝶体」

【2】柔剛競演の明朝体の新多言語となる「金剛明朝体 タイ語」

『金剛明朝体 タイ語』は彫刻の鋭敏さを和らげて書の人間味あふれる気品を備えることで視覚的にも温かくやさしい印象を与える「金剛明朝体」の特徴を受け継いだタイ語書体です。

文字セットはUnicode準拠による210文字に対応しています。

▼「金剛明朝体」特設サイトURL

https://www.dynacw.co.jp/product/kingserif/

金剛明朝体 タイ語

【3】呼吸を整えるようにフィットする文字「金剛黒体コンデンス ラテン語」

紙と液晶表示両方で快適な読み心地を実現するなどの「金剛黒体」が持つ特長を保ちつつ、横幅を狭く設計したコンデンス書体「金剛黒体コンデンス」のラテン語版書体です。

先行リリースしている日本語版書体「金剛黒体コンデンス」と同様に通常の「金剛黒体」の横幅を90%にした「金剛黒体C90」、85%にした「金剛黒体C85」、80%にした「金剛黒体C80」、75%にした「金剛黒体C75」の4段階に調整し、それぞれUltralight、Thin、Light、Regular、Medium、Semiboldの6種類のウエイトに対応した合計24書体で展開します。

文字セットはUnicode準拠による1,064文字でFIGS(フランス語・イタリア語、ドイツ語、スペイン語)を含むラテンアルファベット137言語に対応しています。

▼DynaFont PICK UP書体-金剛黒体コンデンス

https://www.dynacw.co.jp/fontstory/fontstory_detail.aspx?s=459

金剛黒体コンデンス ラテン語

【4】呼吸を整えるようにフィットする文字「金剛黒体コンデンス ベトナム語」

2023年に日本とベトナムの外交関係樹立50周年を迎え、ますます需要が高まるベトナム語版「金剛黒体コンデンス」です。

日本語版・ラテン語版の「金剛黒体コンデンス」と同様に通常の「金剛黒体」の横幅を90%にした「金剛黒体C90」、85%にした「金剛黒体C85」、80%にした「金剛黒体C80」、75%にした「金剛黒体C75」の4段階に調整し、それぞれUltralight、Thin、Light、Regular、Medium、Semiboldの6種類のウエイトに対応した合計24書体で展開しています。

ラテン語に声調記号や母音記号をつけて表記した現代ベトナム語を採用しており、文字セットはUnicode準拠による350文字となります。

▼DynaFont PICK UP書体-金剛黒体コンデンス

https://www.dynacw.co.jp/fontstory/fontstory_detail.aspx?s=459

金剛黒体コンデンス ベトナム語

【5】コトブキヤ×DynaFont「RaMuDa ダイナフォントモデル」のカラーフォント

「DFK-RaMuDa」はコトブキヤ×ダイナフォントによるコラボ限定アバター「RaMuDa ダイナフォントモデル」をモチーフにしたカラーフォントです。

使用文字に「京劇体」をベースに「RaMuDa ダイナフォントモデル」を組み合わせることで、表情豊かでキュートでポップに仕上げています。

「RaMuDa ダイナフォントモデル」はASCII文字セットを揃えたOpenTypeカラーフォントとして、英語アルファベット大文字小文字それぞれ26文字に加え、0〜9の数字、!と?の記号があります。

▼カラーフォント「DFK-RaMuDa」を紐解くフォントストーリー

https://www.dynacw.co.jp/fontstory/fontstory_detail.aspx?s=648

RaMuDa ダイナフォントモデル

【6】爽やかな春にピッタリの明るくクリーンな文字「青花ゴシック体」

「青花ゴシック体」はWebなどのデジタルデザインでの使用を念頭に、明るくクリーンなイメージに仕上げたニュートラルなゴシック体です。

シンプルでモダンな字形に広々としたふところ、字幅によって筆画間の空間を狭めることではっきりとした視認性と柔らかい読み心地を実現しました。

W1からW7の7ウエイトによる優れた機能性により、本文から見出しまで幅広く使用できます。

青花ゴシック体

<提供概要>

提供開始日 : 2024年4月17日(水)より順次提供

対応OS :・macOS 10.14以降日本語版

・Windows 10/11 日本語版

※最新OSの対応状況は以下URLから確認してください

https://www.dynacw.co.jp/support/support_os21.aspx

インストール方法: 提供開始日以降に、現行のオンラインインストーラを

起動すると更新ウィンドウが表示されます。

インストーラの更新後、追加書体を利用できます。

■提供書体の仕様

【OpenType Standard N 新書体】

・DF金蝶体A StdN W2

【OpenType 多言語新書体】

・DF King Serif TH10(金剛明朝体:タイ語)W2/W3/W4/W5/W6/W7/W8/W9

・DFKingGothicC90LA10(金剛黒体コンデンス:ラテン語)Ultralight/Thin/Light/Regular/Medium/Semibold

・DFKingGothicC85LA10(金剛黒体コンデンス:ラテン語)Ultralight/Thin/Light/Regular/Medium/Semibold

・DFKingGothicC80LA10(金剛黒体コンデンス:ラテン語)Ultralight/Thin/Light/Regular/Medium/Semibold

・DFKingGothicC75LA10(金剛黒体コンデンス:ラテン語)Ultralight/Thin/Light/Regular/Medium/Semibold

・DFKingGothicC90VI10(金剛黒体コンデンス:ベトナム語)Ultralight/Thin/Light/Regular/Medium/Semibold

・DFKingGothicC85VI10(金剛黒体コンデンス:ベトナム語)Ultralight/Thin/Light/Regular/Medium/Semibold

・DFKingGothicC80VI10(金剛黒体コンデンス:ベトナム語)Ultralight/Thin/Light/Regular/Medium/Semibold

・DFKingGothicC75VI10(金剛黒体コンデンス:ベトナム語)Ultralight/Thin/Light/Regular/Medium/Semibold

・DFK-RaMuDa CLR10 W7

【OpenType Standard N追加書体】

・DFPOPコン StdN W7/W12

・DFまるもじ体 StdN W3/W5/W7/W9

・DF京劇体 StdN W3/W5/W7

【TrueType(Win版、Mac版)追加書体】

・DFP青花ゴシック体 W1/W2/W3/W4/W5/W6/W7

※こちらのTrueType追加書体は「DynaSmart T」を契約中のお客様にも追加されます。

■DynaSmartシリーズ

書体見本:

https://www.dynacw.co.jp/support/support_download_list.aspx?sid=11

カタログ:

https://www.dynacw.co.jp/support/support_download_list.aspx?sid=16

<ダイナフォント全書体使える年間ライセンス「DynaSmart V」>

「DynaSmart V」は、国内外のアワードを受賞した優れたデザインのフォントや多言語フォントを含むダイナフォント全書体を収録し、印刷物、Webデザイン、映像・動画、デジタルコンテンツ、ゲームといった幅広いコンテンツにダイナフォントを許諾対応した、安心の年間ライセンスです。

▼ダイナフォント年間ライセンス「DynaSmart V」URL

https://www.dynacw.co.jp/product/product_dynasmart_detail.aspx?sid=25

▼DynaFont採用事例URL

https://www.dynacw.co.jp/fontstory/fontstory.aspx

「DynaSmart V」概要

<大人気のダイナフォントが使える年間ライセンス「DynaSmart T」>

ダイナフォントTrueTypeフォントWin版・Mac版340書体以上、特典フォント2,400書体以上が使用可能な年間ライセンスです。

印刷物などのコンテンツに許諾対応しています。

リーズナブルな価格で初めてフォントを購入する方にも安心して使えます。

▼ダイナフォント年間ライセンス「DynaSmart T」URL

https://www.dynacw.co.jp/product/product_dynasmart_detail.aspx?sid=43

「DynaSmart T」概要

