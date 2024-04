コーセーフーズは、「こうじや里村 米こうじ」をリニューアル。

より便利に・より使いやすく・より美味しくバージョンアップしました。

コーセーフーズ「こうじや里村 米こうじ」

商品名 : こうじや里村 米こうじ

内容量 : 300g

賞味期限 : 常温12ヶ月

希望小売価格 : 486円(税込み)

販売場所 : 全国展開(スーパーマーケット・ドラックストア)

オンライン販売(楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング・

こうじや里村オンラインショップ)

商品詳細ページ:

https://www.kohseis.co.jp/tukeru/products/detail_33.html

お客様の声と解決策

・粒が残って、柔らかくならない

・他社に比べて粒が小さい気がする

→[解決策]敢えてお米を割って米こうじにしてみよう

・発酵しているうちにすっぱくなってきた

・甘さが足らない、味がスッキリしている

→[解決策]より糖化が早く、甘味がでる麹菌を選定しよう

*「麹による糖化」とは、お米の主成分であるデンプンはブドウ糖が連なってできており、麹の働きによってハサミの様に切っていくことを言います。

米こうじ

●結果

・麹菌が付着する表面積がUP

・表面積がUPで麹菌量もUP

・麹菌量がUPで酵素量もUP

とけやすさが従来品の1.7倍になり、甘酒を作るのに10時間かかっていたものが6時間で出来るようになりました。

また、これまで通り、甘酒以外にも「塩麹・醤油麹・みそなど」にも使用することができます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post お客様の声を反映しリニューアル!コーセーフーズ「こうじや里村 米こうじ」 appeared first on Dtimes.