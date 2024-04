電子レンジで簡単調理！ケイジェイシー【米粉のパンミックス】

ケイジェイシーは、レンジで簡単40秒!オーブン調理・発酵いらずの、チンするだけで作れる【米粉のパンミックス】を2024年4月中旬より発売します。

ケイジェイシー【米粉のパンミックス】

商品名 : 米粉のパンミックス

メーカー希望小売価格: 380円(税込)

対象月齢 : 9ヶ月ごろ〜

内容量 : 120g(直径4cmの大きさで約12個分)

賞味期限 : 1年半

アレルゲン28品目 : 大豆・ごま

商品詳細 :

https://products.edisonmama.com/SHOP/KJZ430313.html

■開発背景 〜離乳食の手づかみ食べ代表「パン」をもっと簡単に〜

お子様も大好きなパンは、準備や片付けの手間が少なく、忙しい朝でも気軽に食卓に出すことができるとても便利な食品です。

市場でも沢山販売されていますが、市販のパンだと賞味期限が短く、小麦粉アレルギーの方では食べることが難しかったり、添加物や味付けも気になったりなど懸念点も多くあります。

また、手作りするには、オーブンやホームベーカリーが必要です。

発酵時間を含めると2時間程作業時間がかかることもあり、ママ・パパが愛情のこもった手作りパンを作りたくても、その手間がネックとされています。

そこで、“手間がかからず、簡単に作れるように”、“お子様のために安心安全素材を求めるママ・パパのために”という思いを込めて「米粉のパンミックス」が商品開発されました。

■商品特徴

<ポイント1:とにかく簡単!レンジで40秒>

用意するのは水(育児用ミルクや牛乳でも可)と油だけ。

本品と混ぜ合わせるだけで簡単に米粉のパンが作れます。

オーブンやホームベーカリーも必要なし!発酵時間もないのでお手軽にパン作りに挑戦することが出来ます。

忙しい朝はもちろん、おやつとしてさっと食卓に出したいときに重宝すること間違いありません。

用意するのは水と油だけ

<ポイント2:子どもとママ・パパに嬉しいこだわり素材>

主原材料は米粉・大豆粉をベースとしており、原材料として小麦を一切使用しておりません。

特定原材料8品目のアレルゲンを使用しておらず、グルテンフリーなので、お子様はもちろん、ママ・パパも安心です。

素材本来の優しい味

また、体を作るのに必要なたんぱく質入り、お腹の調子を整える食物繊維入りで、気軽に栄養素を補給することが出来ます。

<ポイント3:アレンジも自由自在!お子様に合わせたお好みの味に>

「パンを食べるときのおかずのレパートリーが少ない…」「同じものばかりで子どもが飽きている…」など離乳食期のお困りごとを解消!

好きな野菜を混ぜて野菜パンにしたり、果物を挟んでサンドウィッチにしたりなど、シンプルで飽きの来ないプレーン味は、お子様の好みに合わせてアレンジしやすく調整しました。

献立に困ったら、離乳食・幼児食コーディネーターの資格を持つ経験豊富なママさんが考案したレシピを、時短キッチンレシピサイトよりチェックすることもできます。

時短キッチンレシピサイト:

TOPページ

kaori 3歳の息子ごはんと家庭ごはんレシピ:

https://www.instagram.com/tarotaro_gohan/

アレンジの幅が広がるシンプルで飽きの来ない味

お好みのお野菜を混ぜてもおいしい

■商品概要

米粉のパンミックスパッケージ

