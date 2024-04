カタルーニャの文化を伝える！成安造形大学「サン・ジョルディの日」イベント

成安造形大学は、4月23日(火)〜4月27日(土)の期間、キャンパス内のコミュニティスペース「結」にて、カタルーニャの文化「サン・ジョルディの日」を伝える本のワークショップと展示イベントを開催します。

成安造形大学「サン・ジョルディの日」イベント

開催期間|4月23日(火)〜4月27日(土)

開催時間|11:00〜17:00(最終日は15:00まで)

場所 |成安造形大学 コミュニティスペース「結」

(滋賀県大津市仰木の里東4-3-1)

入場 |無料

滋賀県唯一の芸術系大学である成安造形大学では、カタルーニャ州政府および、同学客員教授と卒業生が中心になって活動する「team ViVida」と連携し、芸大生の表現能力を活かした新しい国際文化交流の形を模索するプロジェクトに取り組んでいます。

スペインのカタルーニャ州では、4月23日を「サン・ジョルディの日」と定め、大切な人に本とバラを贈り合う日として古くから親しまれています。

この日になると、バルセロナをはじめカタルーニャの街々は本と花の市で通りが埋まり、お気に入りの本を探す人たちであふれかえります。

こうしたカタルーニャの文化をより直感的に体験し学べる機会を提供することを目的に、team ViVida、カタルーニャ州政府と共創し、成安造形大学の有志の学生が企画立案やコンテンツデザインに取り組みました。

マンガ・イラストレーション表現を通じた国際文化交流を楽しめる5日間です。

●イベント概要

(1) サン・ジョルディ ブラインドブックス(学生企画)

「ブラインドブックス」とは、カバーをすることで本の表紙やタイトルなどの情報を隠し、添えられた贈り手のメッセージだけを見て直感的に本を選ぶ読書体験です。

今回の企画では、読み終えたオススメの本と、次の読み手への思いが綴られたバラのメッセージカードを集め、ブラインドブックスに仕立てることで、「本とバラで想いを伝える」サン・ジョルディの日を体験できるブースを設置します。

メッセージを見て気に入った本は、無料で持ち帰っていただくことができます。

※本が無くなり次第終了

(2) カタルーニャの文化に触れるパネル展(team ViVida企画)

カタルーニャ州に伝わる「サン・ジョルディ伝説」や、現地の人々にとって特別な日であるサン・ジョルディの日の想い出を、カタルーニャ州政府駐日代表のモニカ・カステヤー氏自身の体験をモデルに綴ったマンガ「私のサン・ジョルディの日物語」を展示します。

本学客員教授の由井真波氏が運営する企画グループ「team ViVida」がヒアリングやマンガ制作、パネルデザインを担当し、マンガで国際交流する新しい体験を提供します。

▼特別ゲストと限定コラボランチ

(3) サン・ジョルディ伝説の紙芝居『ドラゴンのバラ』読み聞かせ

カステヤー氏による紙芝居の読み聞かせイベントを実施します。

現地では伝説にまつわる絵本や紙芝居が今なお親しまれており、「日本のみなさんにぜひ知っていただきたい」との想いから、バルセロナ育ちのカステヤー氏自ら紙芝居を披露していただきます。

大人の方にも楽しめます。

開催期間|4月23日(火)のみ

開催時間|(1) 13:30〜13:45 (2) 14:30〜14:45

※参加無料

※当日、会場はカフェ営業中のため席に限りがあります。

(4) カフェテリア「結」限定コラボランチ

期間中、会場に併設するカフェテリア「結」のランチメニューに、カタルーニャ料理のレシピを再現したオリジナルメニューが加わります。

味覚からもカタルーニャの文化を楽しめます。

※ランチラストオーダー/14:30

※数に限りがあります。

無くなり次第終了します。

