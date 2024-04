日本での提供スタート！プラナスソリューションズ／Seagate｢Lyve Mobile｣

プラナスソリューションズとSeagate」は、データ転送サービスであるLyve Mobileの日本での提供を開始します。

Lyve Mobileは、Seagateの大容量モジュラー・エッジ・ストレージ・デバイス・ファミリーであり、プラナスソリューションズを通じてPrunus-Solutions Large-Data Physical Transportation Service(以下「P2TS」)としてサブスクリプションで提供されます。

このサービスは、セキュアかつスケーラブルな大容量データ転送を可能にし、あらゆるエンドポイントやエッジからサーバやデータセンターへの迅速かつ大量の物理データ転送を促進します。

また、組織は、キャパシティの柔軟性が強化され、要求の厳しいハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)ワークロードを低コストで効率的に拡張および簡素化できるようになります。

P2TSはクラウドベンダーに依存せず、パブリックまたはプライベートクラウドのデータセンターおよびプロバイダーとシームレスに統合できます。

サービス概要図

【サービス詳細】

下記ウェブサイトより確認してください。

Seagate Lyve Mobile Data Transfer Service

https://www.seagate.com/products/data-transport/

Prunus-Solutions Large-Data Physical Transportation Service(P2TS)

移動用ストレージ

P2TS Shop

https://store.prunus-sol.co.jp/

なお、2024年4月24日(水)から26日(金)にかけて東京ビッグサイトで開催されるJapan IT WeekのSeagateブースにて、Lyve Mobile Arrayの展示と詳細説明会が行なわれます。

【エンドースメント】

日本シーゲイト株式会社 代表取締役社長 新妻 太 様

私たちの目標は、企業が大容量データを安全に取得、管理、転送できるようにすることです。

プラナスソリューションズを通じてLyve Mobileの大容量データ転送サービスを提供することは、さくらインターネットを含む日本国内のデータセンターや大量のデータを扱う事業者の運用コストを削減し、より大きなデータ価値を向上させるのに役立ちます。

プラナスソリューションズ株式会社 代表取締役社長 臼井 宏典

私たちは、コスト効率を維持しながらデータ管理プロセスを強化することに重点を置いています。

データセットが急激に増加する中、日本ではP2TSとして提供するSeagateのLyve Mobileデータ転送サービスは、お客様の効率的なデータの取り込みと移動を支援し、時間と費用の大幅な節約に役立ちます。

サブスクリプションサイズを柔軟に調整できるため、同社の得意とするHPC領域においても課題となるデータ増加の課題解決に効果的に対処できます。

