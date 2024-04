オオアサ電子のブランドEgretta(エグレッタ)の新製品ハイルドライバー搭載デスクトップ振動スピーカー「OCT BEAT」を、2024年4月26日(金)に発売します。

オオアサ電子「OCT BEAT」

製品名・型式:OCT BEAT ハイルドライバー搭載 デスクトップ振動スピーカー

VS70/MA70

タイプ :スピーカー・アンプセット

発売日 :2024年4月26日(金)

価格 :71,000円(税別)

製品名・型式:OCT BEAT 小型ステレオアンプ MA70

タイプ :アンプ単品

発売日 :2024年4月26日(金)

価格 :36,000円(税別)

【主な特長】

1. 超小型スピーカーの常識を超えた「音楽の躍動感」を再現

OCT BEATは58×58mm(突起部除く)の超小型サイズの筐体中に低音用振動ユニット(アクチュエーター)を装備することで、置かれた家具や置台などの天板を振動させます。

この天板の振動が従来の超小型スピーカーでは出しえなかった低音域の発音体となり「音楽の躍動感」の再現を可能にしました。

この発想によりOCT BEATはデスクトップや棚の上など限られたスペースで使い易い超小型サイズながら上質な音楽を楽しみたい方に最適です。

2. ハイルドライバー型トゥイーター搭載によりキメの細かな高音域を再生

OCT BEATは振動ユニットの他に、トゥイーターとしてEgretta独自開発の専用小型ハイルドライバー型トゥイーター「FS30」(※)を搭載した2Wayスピーカーです。

これにより振動スピーカーユニットだけではカバー出来ない35kHzまでの高音域の再生を実現しました。

VS70トゥイーター

(※)ハイルドライバー型トゥイーターとは、蛇腹のように折りたたんだ薄膜フイルムを横方向に収縮させて発音する特殊なスピーカーユニットで、広帯域でひずみの少ない音質が特徴です。

3. 音響チューニングの楽しみ

置く場所の素材や設置位置を変えたり、スピーカーの下に敷く材質を変える事によって音色を変えたり、音の広がりなどの音の変化が楽しめます。

自分好みの音創りを楽しめます。

4. 小型アンプ MA70

OCT BEATのアンプ部には新開発スピーカーの性能を発揮できるよう「1.2MHzキャリア仕様・高品位デジタルパワーアンプ」を採用し25W+25Wの十分な出力を得ています。

また、アンプ部には低音域/中音域/高音域のバランスを調整する「3バンドイコライザー」を装備し微細な音の補正や好みの音創りを可能にしました。

音作り入力および対応音声フォーマット

・アナログ3.5mm ステレオミニジャック

・USB(Type C):1系統(OTGケーブルのみ対応)、PCM 48kHz/16bit

【製品仕様】

振動スピーカー :型式 VS70 ※2本1組

ツィーターユニット:FS30ポリマーフィルム・ハイルドライバー型トゥイーター

ウーファーユニット:アクチュエーター駆動ユニット

インピーダンス :8Ω

周波数特性 :80Hz〜35kHz

最大入力 :20W

サイズ :58(W)×66(H)×81(D)mm/単体

質量(本体) :584g/L・R合計

生産地 :日本(広島県)

小型ステレオアンプ:型式 MA70 ※1台

最大出力 :25W+25W

適合インピーダンス:4Ω〜8Ω

周波数特性 :30Hz〜45kHz

S/N比 :98db

入力 :・アナログ(φ3.5mmステレオミニジャック)1系統

・USB Audio Class1.0(Type-C)1系統

(Type-C⇔Type-Cの場合はOTGケーブルのみ対応)、

PCM 48kHz/16bit

消費電力 :50W以下

サイズ :58(W)×66(H)×81(D)mm

質量(本体) :157g/台

ACアダプター :AC入力100V、DC出力15V、3.34A

ハウジング材質 :アルミニウム合金

生産地 :日本(広島県)

※仕様は予告なく変更する場合があります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「音楽の躍動感」を表現する超小型スピーカー!オオアサ電子「OCT BEAT」 appeared first on Dtimes.