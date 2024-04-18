±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡²Î¼ê¤Î±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡Ê41¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡ÖNHK¡¡MUSIC¡¡SPECIAL¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿±§Â¿ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¤â¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Ç¤¹¤è¤Í?¤½¤ì¤Ï¤½¤ê¤ã¤¢¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀº¿ÀÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÆÃ¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍß¤·¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¼«Ê¬¤ÈÄü¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼«Ê¬¤È³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯Ä¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¿´¤ÎÃæ¤Ç³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤Î³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡ÖÍß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¹¤°¼ê¤ËÆþ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´ÉôÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²¿¤«·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤«Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤«»×¤¦¤³¤È¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¶ì¤·¤à»þ´Ö¤â¡¢¤½¤ì¤âÁ´ÉôÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½º£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¥à¥À¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤ËÁ´ÉôÍ¿¤¨¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤è¤ê¡¢¤¹¤´¤¯Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÊý¤¬»ä¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æº£¤Ï»×¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£