愛知公演決定！『仮面ライダー剣 20th Anniversary STAGE&TALK』

2024年8月12日(月祝)、『仮面ライダー剣 20th Anniversary STAGE&TALK』愛知公演の開催が決定しました。

『仮面ライダー剣 20th Anniversary STAGE&TALK』愛知公演

『仮面ライダー剣』TVシリーズ放映20周年を記念し、2024年2月に放送時のメインキャスト4名が集結して行われたメモリアルイベント『仮面ライダー剣 20th Anniversary STAGE&TALK』。

尼崎で2月10日(土)にSTAGE&TALK公演、福岡では2月23日(金祝)にTALK公演が行われ、ともに大盛況となりました。

そして2024年夏、方の温かいご声援を受け、愛知県一宮市でのイベント開催が決定!

豪華ゲスト2名を迎え、さらにパワーアップした『仮面ライダー剣』20周年をお届けします!

イベントには

・椿隆之(剣崎一真/仮面ライダーブレイド 役)

・森本亮治(相川始/仮面ライダーカリス 役)

・天野浩成(橘朔也/仮面ライダーギャレン 役)

・北条隆博(上城睦月/仮面ライダーレンゲル 役)

・江川有未(広瀬栞 役)

・梶原ひかり(栗原天音 役)

の6人が出演。

豪華2部構成にスペシャルなグータッチ会・ツーショット撮影会など様々な企画を用意したイベント内容になっています。

【第1部】

「仮面ライダー剣 20th STAGE」は、仮面ライダー役の出演者4人も登場するヒーローショー。

仮面ライダーレンゲルを含む4人のキングフォームも登場する、兵庫で果たされた20年後の新たな物語を再演。

4人のキングフォームが勢揃い!

【第2部】

「仮面ライダー剣 20th TALK」では、仮面ライダー役の4人に加え、スペシャルゲスト2名を迎えてのトークをお届け!20年越しに語られる秘話が満載です。

兵庫・福岡公演の裏話も聞けるかも?

【スペシャル】

「20th キャストグータッチ会/キャストツーショット撮影会」では、出演者4人とのグータッチ・ツーショット撮影会が実施されます。

※10:00の回・13:15の回はグータッチ会、16:30の回はツーショット撮影会となります。

※対象キャストは、椿隆之・森本亮治・天野浩成・北条隆博となります。

※グータッチ会・ツーショット撮影会への参加には別途参加券の購入が必要です。

ツーショット撮影会では、ご希望のキャストとのツーショットができない場合もあります。

詳細は後日、公式Xにて案内します。

〈仮面ライダー剣 20th Anniversary STAGE&TALK 愛知一宮公演 開催概要〉

・イベント名:KAMEN RIDER Re:STAGE

仮面ライダー剣 20th Anniversary STAGE &TALK

・開催日程 :2024年8月12日(月祝)

・公演時間 :(1)10:00〜の回 (2)13:15〜の回 (3)16:30〜の回

・会場 :一宮市民会館

(〒491-0028 愛知県一宮市朝日2丁目5番1号)

【チケット】

■通常観覧券 全席指定 6,600円(税込)

※当日券は税込7,000円(公演当日までに完売の場合、販売はございません)

※2歳以下のお子様は、保護者の方1名につき1名まで膝上鑑賞OKとなります。

※本公演の出演者・内容は予告なく変更になる場合や、荒天等により中止させていただく場合があります。

予めご了承ください。

■チケット購入期間

・4月20日(土) 10:00AM〜 特別一次先行(〜4月29日(月)23:59PM迄)・TTFC先行開始

・5月11日(土) 10:00AM〜 特別二次先行(〜5月20日(月)23:59PM迄)

・6月8日(土) 10:00AM〜 一般発売

