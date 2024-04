ビジネス開発スキル学べる！一般社団法人体験設計支援コンソーシアム「XDコーディネーター養成講座」

一般社団法人体験設計支援コンソーシアムは、イノベーションを導く革新的な人材育成プログラム「XDコーディネーター養成講座」を2024年5月16日に開始します。

一般社団法人体験設計支援コンソーシアム「XDコーディネーター養成講座」

サービス名: XDコーディネーター養成講座

提供開始日: 2024年5月16日

料金 : 一般(非会員)10万円

(CXDS法人会員は2名まで無料、個人会員も無料)

詳細URL :

XDコーディネーター養成講座 2024年度 受講生募集のお知らせ

- 先進的な知識の習得

講座では、経験豊富な講師陣が、最新の体験設計理論と実践方法を提供します。

- 実践的なワークショップ

参加者はワークショップを通じて、実際のビジネスケースに即したスキルを身につけます。

- 最新の教材

「体験設計〜ビジョンから優れた経験価値の創出へ」高橋克実 著(丸善出版)を配布します。

- 認定資格の取得

講座を修了した参加者は、「XDコーディネーター」として公式な認定を受けることができます。

