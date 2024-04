怪獣と和の融合！東宝／京都利休園は『ゴジラxコング 新たなる帝国』コラボセット

東宝と京都利休園は、初めてのコラボレーション商品『ゴジラxコング 新たなる帝国』コラボセット7,560円(税込)を2024年4月19日より販売開始します。

日本が世界に誇るメジャー映画会社である「東宝株式会社」と、江戸時代から約400年の歴史を誇る老舗お茶屋「京都利休園」の両社が、力を結集して展開する【怪獣と和の融合商品】です。

今後、それぞれが持つ販売先や各種媒体でのプロモーション、各種イベントへの参加も予定しています。

コラボ商品としては、ゴジラ焙煎(高温焙煎)により芳ばしさ、香りを最大限に引き出したオリジナルな高温焙煎ほうじ茶に国産黒豆をブレンドした『ゴジラオリジナル焙煎茶:ゴジラ用焙煎(199℃)ほうじ茶+黒豆粉末』と、香り高く、渋みも少なく、水色も美しい和紅茶に、密林の中で堂々と生い茂った風格あるバナナをイメージしたバナナフレーバーをブレンドした『コングオリジナルバナナ紅茶:和紅茶+バナナフレーバー』をコラボ限定オリジナル焙煎で提供します。

さらに、2024年4月26日(金)公開映画『ゴジラxコング 新たなる帝国』の公開を記念してこのセットでしか手に入らない『映画オリジナルスリーブ』、『映画オリジナル湯呑』をセット販売!

このコラボでしか「手に入らない」、「味わえない」商品を両社コラボにより提供します。

また、Wチャンスキャンペーンとして、抽選で5名様に映画オリジナルビニールトートをプレゼント!

さらに、全国1,000名様限定で『ゴジラxコング』非売品ステッカー入りで販売し、Wチャンスキャンペーンとして、お茶セット内に入っている応募カードの二次元コードから抽選で5名様に映画オリジナルビニールトートをプレゼント!(応募終了:2024年6月30日)。

【公開映画情報】 『ゴジラxコング 新たなる帝国』

2023年11月3日(金・祝)には日本で製作されたゴジラ映画の記念すべき30作品目となる山崎貴監督作品『ゴジラ-1.0』が公開され、興行収入60億円を突破。

その勢いは国内にとどまることなく、北米で邦画実写映画の新記録を打ち立てるのみならず、「第96回 アカデミー賞」で日本映画初となる「視覚効果賞」を受賞するなど、世界各地で今もなお話題沸騰中です。

そして時は2024年。

<ゴジラ70周年×「モンスター・ヴァース」シリーズ10周年>という史上初のビッグアニバーサリーイヤーを迎え、世界各地で“ゴジラ旋風”が巻き起こる中ついに、全世界待望、「モンスター・ヴァース」シリーズ最新作にして超大作、『ゴジラxコング 新たなる帝国』が4月26日(金)に日本公開!

怪獣と人類が共生する世界で、未確認生物特務機関:モナークが察知した異常なシグナル。

交錯する<地上世界/ゴジラテリトリー>と<地下空洞/コングテリトリー>。

ついに一線を越える<王/ゴジラ>と<王/コング>の激突のその先には、我々人類が知る由もなかった未知なる脅威が待ち構えていた。

「vs」ではなく「x」、そして[新たなる帝国]が意味するものとは? 世界は今、目撃する── 。

公開日 : 2024年4月26日(金)

