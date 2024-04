東南アジア3か国6大学と締結！四天王寺大学 学術交流協定

四天王寺大学は、学生の異文化理解、語学力をはじめとするグローバルな視野を育む教育・学修環境の拡充に向けて、同学では東南アジアで初めてとなる3か国6大学と新たに学術交流協定を締結しました。

四天王寺大学 学術交流協定

◆インドネシア

・Universitas Mahasaraswati Denpasar(デンパサール・マハサラスワティ大学)2024年2月2日締結

◆フィリピン

・Enderun Colleges(エンデラン・カレッジ)2024年3月8日締結

・Lapulapu-Cebu International College(ラプラプセブ国際大学)2024年3月8日締結

◆ベトナム

・VNU University of Languages and International Studies(ハノイ国家大学外国語大学)2024年3月6日締結

・Foreign Trade University(貿易大学)2024年3月6日締結

・FPT University(FPT大学)2024年3月6日締結

各学術協定校とは、相互の海外研修受け入れや大学間のプログラム開発、教職員の交流などを行うとともに、約1年後に迫った大阪・関西万博をはじめ、増加傾向にあるインバウンド観光客へのビジネスを見据えたホスピタリティをもった国際的な人材の育成をめざします。

