1日限りの20周年記念スペシャルイベント！特捜戦隊デカレンジャー特別公演『20周年 デカフェス アニバーサリー・ステージ』

2024年6月9日(日)、和歌山マリーナシティ ポルトヨーロッパ内アドベンチャーホールにて、『特捜戦隊デカレンジャー』放送開始20周年を記念した、特別公演『20周年 デカフェス アニバーサリー・ステージ』を開催します。

特捜戦隊デカレンジャー特別公演『20周年 デカフェス アニバーサリー・ステージ』

2004年2月15日から2005年2月6日に放送された、東映制作の特撮テレビドラマ『特捜戦隊デカレンジャー』。

宇宙で多発する惑星間犯罪組織を取り締まるために設立された宇宙警察・地球署を舞台に、特捜戦隊デカレンジャーの6人が宇宙犯罪者・アリエナイザーたちに立ち向かうストーリーで、2006年の日本SF大会ではスーパー戦隊シリーズ初の『星雲賞』を受賞するなど、幅広い層からの支持を集めました。

そして放送開始から20周年を迎えた2024年、当時の番組キャストが再び集まり、1日限りのアニバーサリーイベントを開催することとなりました。

イベントには、

・さいねい龍二(赤座伴番/デカレッド役)

・林剛史(戸増宝児/デカブルー役)

・伊藤陽佑(江成仙一/デカグリーン役)

・菊地美香(胡堂小梅/デカピンク役)

・吉田友一(姶良鉄幹/デカブレイク役)

の5人が出演。

他キャストとも、現在出演交渉中です。

そして各公演の内容は、豪華2部構成に、終了後のキャストとのスペシャルイベントまで盛りだくさん。

【第1部】爆上戦隊ブンブンジャーvs特捜戦隊デカレンジャー SPバトルステージ(デカレンキャスト登場ver.)

『特捜戦隊デカレンジャー』放送時の出演キャストが登場してのヒーローショー!

現在大好評放送中のスーパー戦隊シリーズ『爆上戦隊ブンブンジャー』とタッグを組み、この日しか見られない特別なヒーローショーをお届けします。

20周年の今だからこそできるステージを、大迫力のアクションとともに楽しめます。

【第2部】デカレンキャストトークショー

デカレン出演者達によるトークをたっぷりお届けします!

トークショー内では企画コーナーも実施。

20年越しに語られる撮影秘話も?

【スペシャル】20周年 デカフェス ハイタッチ会・撮影会

終了後、デカレン出演者とのハイタッチ会・撮影会ができるスペシャルイベントです。

※11:00・13:30の回はハイタッチ会、16:00の回は撮影会が実施されます。

※ハイタッチ会・撮影会へ参加ご希望の方は、必ず事前に公式HP、もしくはチケット購入画面に記載の注意事項をご確認・同意いただいた上で、「参加券付き観覧券」を購入ください。

<20周年 デカフェス アニバーサリー・ステージ 開催概要>

・日程:2024年6月9日(日)

・時間:(1)11:00 (2)13:30 (3)16:00

・会場:和歌山マリーナシティ ポルトヨーロッパ内アドベンチャーホール

【チケット】

・通常観覧券 全席指定 4,200円(税込)

・ハイタッチ会参加券付き観覧券 全席指定 6,200円(税込)

・撮影会参加券付き観覧券 全席指定 6,700円(税込)

※前売券の販売期間は4月20日(土)10:00〜6月8日(土)23:59。

アソビュー!独占販売。

※チケットは、1枚につき1名、指定の回のみ有効。

※2歳以下のお子様は、保護者1名様に対して1名まで膝上鑑賞可。

※本公演は予告なく変更になる場合や、荒天等のためやむを得ず中止する場合があります。

・公式HP :

https://www.toei.co.jp/entertainment/event/detail/dekafes.html

・公式X(旧Twitter): @hero_wakayama

(https://x.com/hero_wakayama?s=20)

なお、和歌山マリーナシティでは、5月3日(金・祝)より『爆上戦隊ブンブンジャーvs特捜戦隊デカレンジャー スペシャルバトルステージ』を開催中!

番組キャストの登壇はありませんが、いち早く特捜戦隊デカレンジャー達のステージが楽しめる他、デカレッドやデカマスターなど、キャラクターとのハイタッチ会・撮影会に参加することもできます。

