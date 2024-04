第2弾「Dub Store Records」コラボ！HAN-KUNメジャーデビュー15周年記念COLLABORATION ITEM企画

レゲエ Dee Jayでもあり、湘南乃風のメンバーとしても活動中のHAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとコラボレーションをするCOLLABORATION ITEM企画が始動!

第2弾は、日本だけではなく世界中のレゲエファンからの人気を誇る世界最大級のレゲエと黒人音楽総合店「Dub Store Records」とのCOLLABORATION ITEMです。

HAN-KUNメジャーデビュー15周年記念COLLABORATION ITEM企画

【アイテムラインナップ】

「HAN-KUN 15th ANNIV.×Dub Store Records TEE」(size1/size2/size3)

【サイズ】

size1:(約)身丈73cm×身幅59cm×肩幅58cm

size2:(約)身丈76cm×身幅62cm×肩幅60cm

size3:(約)身丈79cm×身幅65cm×肩幅62cm

【素材】綿100%

【販売価格】5,800円(税込)

【販売期間】

2024年4月7日(日)20:00〜

※在庫がなくなり次第終了

【受付サイト】

TVAM Store「HAN-KUN」

https://tvamstore.com/sp/shop.asp?cd=350

数量限定で「HAN-KUN 15th ANNIV.×Dub Store Records TEE」(size1/size2/size3)を販売中。

HAN-KUN x Dub Store Records 2

HAN-KUN x Dub Store Records 3

Dub Store Recordsの店舗写真がフロントにプリントされたフォトTシャツ。

写真の中の店舗の窓にはHAN-KUNのディスコグラフィの数々が展示された特別デザイン。

ボディカラーはスミクロでヴィンテージのようなアイテムに仕上がりました。

ボディのサイズはHAN-KUNオリジナルのゆったりとしたサイズ。

そして実際にDub Storeでも使用されているオリジナルボックスにパッケージされ、Dub Store Recordsショッパーも付属してお届けします。

HAN-KUN x Dub Store Records 4

