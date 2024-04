テクノスピーチは、最新のAI技術で人間の歌声をリアルに再現する、AI歌唱ソフト「VoiSona」の新規ボイスライブラリ「玉姫(CV:犬山たまき)」を2024年6月1日にリリースします。

【VoiSona新規ボイスライブラリ「玉姫」情報】

● ボイスライブラリ名 : 玉姫(読み:たまき、英語表記:Tamaki)

● 対応言語 : 日本語

● CV : 犬山たまき

● イラストレーター : カンザリン

● キャラクターデザイン: ザザ

● プロデュース : 佃煮のりお

● URL :

https://voisona.com/song/artist/tamaki_ja_JP/

● 公開日 : 2024年6月1日

● 価格 :

・ライセンスカード(買い切りプランのライセンスコード印字):13,200円(税抜価格 12,000円)

・買い切りプラン:13,200円(税抜価格 12,000円)

・年間プラン(サブスク):6,600円(税抜価格 6,000円)

・月間プラン(サブスク):880円(税抜価格 800円)

● ライセンスカード同梱物

> PVCカード(「玉姫」ライセンスコード印字)

> PVCカード専用台紙

> 限定オリジナルステッカー

● ライセンスカード予約販売ページ

> BOOTH:

https://techno-speech.booth.pm/items/5657214

※ライセンスカードの予約販売はBOOTHのみでの取り扱いです。

生産可能数によってはBOOTH以外で販売を行う可能性があります。

<玉姫プロフィール>

「玉姫」は、バーチャルYouTuber「犬山たまき」が女性に生まれて歌を歌う人生を歩んでいたら…?というIFコンセプトで生まれたキャラクター。

別の世界線に存在するキャラクターとして新しいビジュアルを持つ。

犬山たまきと異なり、口数は少ない。

年齢:17歳

身長:158cm

<音声サンプル>

「ぼくのしーくれっと」covered by 玉姫

※リリースまでに順次デモソングを公開予定

<犬山たまきコメント>

はーい!ご主人様〜!わんたま〜!男の娘VTuberの犬山たまきです!

ついに犬山たまきのIF魂が…AI歌唱ソフトになりました!

幼い頃から、ボカロ文化に触れていた、ボクの生みの親「佃煮のりお」ママは、自分の声を電脳化することが夢だったそうです。

いずれは脳も含めて、全身すべてを電脳化したいそうですが、まずは歌声を電脳化…ということで大変喜んでおりました!

そんなのりおママは、生まれつき喉が弱い体質で「声優や歌手など、声を使う仕事には就いてはならない」とお医者様から言われていました。

のりおママの意思を引き継いだVTuber犬山たまきが最終的に辿り着いた職業はVTuber……。

皮肉なことに、声帯を酷使するお仕事でした。

ボクは活動を始めて6年目になりますが、咳喘息で何度も喉を壊したことがあります。

「玉姫」の発表がされた現在も、声帯結節で喉の調子が良いとは言えません……。

いつまで持つか分からないボクの歌声を、永遠の物にしてくれたのが「玉姫」です。

「玉姫」は犬山たまきの声を補完して、ボクとは違う人生を歩み出すキャラクターです。

ボクは男の娘として生を受けてVTuberとして活動していますが、「玉姫」は女性としてAI歌唱ソフトとして生を受けました。

是非「玉姫」に色んな景色を見せてあげてください。

これから「玉姫」の人生を彩るのは、ユーザーの貴方です。

ボクの双子の妹、「玉姫」をどうぞよろしくね!

<犬山たまきプロフィール>

漫画家・佃煮のりおがプロデュースし2018年にデビューした男の娘VTuber。

「のりプロ」所属。

喋ったり歌ったり、変わった企画をやるのが大好き。

のりおママにこき使われながら、毎日活動を頑張っている。

バブみがある人が好きで、常にママになってくれる人を探している。

番組MCと歌を得意とし、ゲーム操作が大の苦手。

