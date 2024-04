MAXWINバイク用スマートモニター『M2-02』が、ECサイト(Amazon/楽天市場/Yahoo!ショッピング)にて定価74,800円から約20%OFFの60,500円で期間限定販売されています。

MAXWINバイク用スマートモニター『M2-02』

【販売ショップ】

各販売ページに14,300円OFFクーポンを設置中!

Amazon :



楽天市場 :

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/m2/

Yahoo!ショッピング:

https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/m2-02.html

製品紹介

◆6.1インチIPSディスプレイ

6.1インチIPSディスプレイ

使いやすい6.1インチ画面。

スマートフォンとほぼ同サイズの6.1インチ液晶サイズを採用、ハンドルに設置しても圧迫感・違和感の無いコンパクト形状に仕上げました。

高解像度ディスプレイを採用することで、地図の表示情報量が多く、後方の映像もしっかり確認できます。

◆ワイヤレスCarPlay/Android Auto

ワイヤレスCarPlay/Android Auto

スマホのナビアプリや音楽アプリをモニターで使用できます。

一度接続登録をすると次回からエンジンONで自動接続されます。

有線接続の煩わしさがありません。

◆前後同時録画ドライブレコーダー

前後同時録画ドライブレコーダー

HDR機能対応、前後カメラSONY STARVISイメージセンサー搭載!フロントカメラ・リアカメラ共に、黒つぶれや白とびを抑え、鮮明な映像を記録できるSONY製高感度イメージセンサー(SONY IMX307)を採用。

逆光に強いHDR(ハイダイナミックレンジ)機能が搭載され、日中天気のよい時の逆光下や明暗差が大きいトンネルの出入り口、夜間の撮影時に生じる黒つぶれや白とびを抑え、明るくクリアな映像を出力できます。

取り付け車種豊富

IP67防水防塵

Gセンサー機能

リモコン付属

【製品仕様】

サイズ :(W)154mm×(D)26mm×(H)82mm (突起物除く)

画面 :6.1インチフルカラーIPS液晶

(解像度 1,440×720p、輝度 1,000nits 代表値)

重量 :モニター本体 約390g

配線 :電源ハーネス 約300cm

コントロールスイッチ :約150cm

フロントカメラ :約200cm

リアカメラ :約350cm

レーダーユニット :レーダー本体の付属無し

防塵・防水性能 :IP67相当(本体・フロントカメラ・リアカメラ・コントロールスイッチ)

Bluetooth :Ver.4.0

Wi-Fi :2.4Ghz/5.6Ghz(DFS)

動作電圧 :DC12V

動作温度 :-10℃〜+60℃

保存温度 :-20℃〜+60℃

記録媒体 :microSDカード(別売) ※32GB〜256GB対応

UHSスピードクラス3以上

カメラ :イメージセンサー SONY 2.0M IMX307

CMOSセンサー STARVIS技術搭載

解像度 :FullHD(1,920×1,080)/HD(1,280×720)

※フロントカメラ/リヤカメラ共通設定

レンズ画角 :対角120°

F値 :F.NO≧1.8

画像補正 :HDR

フレームレート :7.5fps

※LED信号機が消灯状態で記録されないように調整済み

記録方式 :常時録画/イベント記録/手動録画

常時録画時間(1ファイルあたり):1分間/3分間/5分間

音声記録 :オン/オフ可

ファイル方式 :動画 TS/静止画 JPG

記録映像再生方法 :本体液晶/スマートフォン専用アプリ

システム要件 :Carplay iPhone8/iOS13以降

Android auto Android11以降

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 期間限定14,300円OFF!MAXWINバイク用スマートモニター『M2-02』 appeared first on Dtimes.