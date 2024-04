モダンロイヤル、持って歩くだけで「普段の散歩」を「全身運動のエクササイズ」に変えるウォーキング用ウェイト「プチウェイト」を4月25日に新発売します。

モダンロイヤル「プチウェイト」

商品名 : エアロライフ「プチウェイト」

発売日 : 2024年4月25日(木)

価格 : 8,800円(税込)

内容 : 本体、専用ポーチ、運動プログラムマニュアル、

取扱説明書、保証書(1年間)

サイズ : 約 縦68mm×横75mm×厚47mm

カラー : ピンク、ネイビー、ベージュ

素材 : <カバー>シリコン <中材>スチール

販売場所 : TVショッピング、カタログ通販、バラエティショップ 等

URL :

https://www.modernroyal.com/product2.html

令和4年度スポーツ庁の調査レポートによると、この一年間に行った運動・スポーツの種目において「ウォーキングを実施した人の割合」が調査対象人数の60%以上と圧倒的な結果で、その目的は「健康のため」「体力維持のため」「肥満解消、ダイエットのため」等となっています。

ウォーキングが手軽な運動として親しまれている一方、多くの人が正しい歩行姿勢の知識がないため、折角運動に時間をとっているのに効果が上がっていない現状があります。

正しい歩行姿勢で歩くだけで、腰や膝、足首等の関節にかかる歩行中の負担を減らすことができ、運動効果もあがることが知られています。

持って歩くだけで、誰でも簡単に正しい歩行姿勢がとれ、更に歩行動作に軽い負荷をかけ運動効率をあげることにより「普段の散歩」を「全身運動のエクササイズ」に変えられる器具を目指して開発されたのが、エアロライフ「プチウェイト」です。

商品の特徴

*両手に持って腕を振るだけでウォーキングが全身運動に

プチウェイトを持って肘を90°に曲げるだけで、前かがみの姿勢も自然に胸を張った正しい姿勢に導かれます。

腕を振るとプチウェイトの重さで肩甲骨が大きく動き、それと連動して骨盤も動き出します。

脚の踏み出しがスムーズになるため歩幅が広がり、歩行速度があがります。

*「プチウェイトウォーキング」の効果

1個当たりの重さは約510g(500mlのペットボトルと同等)。

筋肉に適度な負荷をかけるため「プチウェイト」を持って歩くだけで、通常の歩行に対し

・肩甲骨まわりの「僧帽筋」活動量が170%にアップ

・「上腕二頭筋(力こぶ)」活動量が526%にアップ

・姿勢を維持する「脊柱起立筋」活動量が130%にアップ

・「大腿二頭筋」活動量が127%にアップ

(メーカー調べ)

汗をかくほどの「全身運動」になります。

*カラフルでかわいいデザインなので注目度アップ

とてもかわいいデザインで、おしゃれにエクササイズができます。

手のひらにすっぽり収まる絶妙なサイズ。

仲間内で話題になること請け合いです。

*ストレッチやヨガ等でも、適度の負荷で運動効果を高めます

野外のウォーキングだけでなく、室内でのストレッチやヨガ、リラクゼーションのお供にも。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 普段の散歩が全身運動のエクササイズに!モダンロイヤル「プチウェイト」 appeared first on Dtimes.