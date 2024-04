現在公開中の劇場版『名探偵コナン』と26日(金)から公開される映画『ゴジラxコング』が18日、コラボレーションすることが発表され、ビジュアルとムービーが解禁されました。

12日から公開された劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』は、初日から3日間で観客動員220万人、興行収入33億円を突破する大ヒット。一方、日本での公開まで約1週間に迫った『ゴジラxコング 新たなる帝国』は、3月29日から北米での上映が始まると、2週連続で週末興収ランキング第1位を記録。全世界の累計興行収入は4億3800万ドルを突破する大ヒットになっています。(映画会社発表)

そんな2作品に共通する要素が、“禁断の共闘”。『名探偵コナン』では、コナンと怪盗キッドが真実を明らかにするために共闘。『ゴジラxコング』では、新たな脅威に立ち向かうためにゴジラとコングが共闘しています。

そこで、今回2つの作品が、“禁断の共闘”をテーマにコラボレーション。コラボビジュアルでは、『ゴジラxコング』のメインビジュアルをモチーフに、コナンと怪盗キッドが描かれています。また、背景には『G(ゴジラ)xK(コング)』と同じように『C(コナン)×K(キッド)』の文字を入れたり、ポスターコピーも『ゴジラxコング』の“一線を越える。常識が変わる。”に似せて、“運命が交わる。常識が変わる。”とするなど、『ゴジラxコング』にリンクしたビジュアルとなっています。

また、コラボムービーは、江戸川コナン役の高山みなみさんと、怪盗キッド役の山口勝平さんのボイスが入った特別仕様で、「互いのテリトリーが交錯し、奇跡の瞬間が訪れる」という高山さんと山口さんの交互ナレーションからスタート。さらに、今年のもう一人のメインキャラクター・服部平次の「いよいよ覚悟決めなアカンようやのォ」という意味深なセリフとともに放たれるゴジラとコングのほうこうなど、『名探偵コナン』と『ゴジラxコング』の見どころシーンが次々と映し出されています。

