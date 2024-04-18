シドのマオがソロプロジェクトを新たに始動、1stアルバムを5月発売＋ツアー決定
シドのマオ(Vo)が5月29日、マオ名義での1stアルバム『habit』をリリースすることが発表となった。これまでマオ from SIDとして作品リリースをしていたが、新たに“マオ”としてのソロプロジェクト始動となる。
◆マオ 動画 / 画像
マオが全曲の作詞作曲を手掛けた1stアルバム『habit』は、“ロック”をテーマに全10曲の楽曲たちを収録した。発売形態は初回生産限定盤と通常盤の2つを用意。初回生産限定盤は、写真集、A2ポスター、トートバック、布パッチ、缶バッジセットがコンパイルされたLPサイズの豪華仕様だ。
＜MAO TOUR 2024 -habit-＞と冠された全国ツアーは、6月29日のHEAVEN’S ROCKさいたま新都心VJ-3を皮切りに、8月31日のSpotify O-EASTまで全14公演をまわるもの。マオ史上初となるオールスタンディングでのライブツアーは、nishi-ken(Key)、Leda(Gt)、Shoyo(Ba)、DUTTCH(Dr)といった強靭なサポートミュージシャン4名が脇を固める。チケットのマオオフィシャルファンクラブ「Mao’s Room」会員優先予約は4月24日23:00まで。
■1stアルバム『habit』
予約：https://kmu.lnk.to/barhJ3
【初回生産限定盤(CD+Goods)】 KSCL 3519〜20 ￥8,300(税込)
▼Goods
・写真集
・A2ポスター
・トートバック
・布パッチ
・缶バッジセット
【通常盤(CD)】KSCL 3521 ￥3,300(税込)
▼CD 収録内容
01. 枯渇
02. HABIT
03. 縄と蝶
04. Closet
05. 恋の泡
06. 深海
07. 最低
08. ROUTE209
09. 青い雨
10. 最後の恋
▼購入者特典
・応援店舗特典：「habit」スペシャルB3ポスター
・Amazon.co.jp：「habit」メガジャケット
・楽天ブックス：「habit」アクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：「habit」トート型エコバック
■ツアー＜MAO TOUR 2024 -habit-＞
6月30日(日) 神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH!!
7月07日(日) 宮城・仙台darwin
7月12日(金) 福岡・久留米ウエポン
7月13日(土) 福岡・福岡DRUM Be-1
7月15日(月/祝) 鹿児島・鹿児島SR HALL
7月20日(土) 北海道・札幌cubegarden
7月27日(土) 石川・金沢AZ
7月28日(日) 新潟・新潟GOLDEN PIGS RED
8月03日(土) 岡山・岡山YEBISU YA PRO
8月10日(土) 京都・京都FANJ
8月11日(日) 大阪・大阪バナナホール
8月17日(土) 愛知・名古屋ElectricLadyLand
8月31日(土) 東京・Spotify O-EAST
▼チケット
スタンディング ￥6,600(税込)
※別途入場時にドリンク代必要
※未就学児童入場不可
※スクールキャッシュバック(学割)あり
【Fanicon「Mao’s Room」会員優先予約】
受付期間：4月18日(木)19:00〜4月24日(水)23:00
入会：https://fanicon.net/fancommunities/889
詳細：https://www.maofromsid.com/info.php
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