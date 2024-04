「MicoCloud(ミコクラウド)」販売パートナーに！CENTRIC Micoworks業務提携

CENTRICは、Micoworksが展開するLINEを活用したマーケティングプラットフォーム「MicoCloud(ミコクラウド)」の販売パートナーとなったことを発表しました。

CENTRIC「MicoCloud(ミコクラウド)」販売パートナー業務提携

Micoworks×CENTRIC

顧客と気軽にコミュニケーションが取れる手段として、LINE公式アカウントを活用する企業が増加している中で、迅速かつ効果的な顧客対応が企業の競争力を左右します。

そのため、LINE公式アカウントを通じたコミュニケーションは、ますます重要な位置を占めています。

「MicoCloud(ミコクラウド)」を通じて、顧客がよりスムーズにLINEを活用し、効率的なコミュニケーションを実現する手助けをすることで、ビジネスの成果を最大化するお手伝いをします。

