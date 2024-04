3Dプリンタ新製品発表！UltiMaker Japan×Brule Inc.合同新製品発表会

UltiMakerとBrule Inc.は、2024年4月23日(火)に、秋葉原UDXにて新製品発表会を開催します。

UltiMaker Japan×Brule Inc.合同新製品発表会

日時 :2024年4月23日(火) 14:00〜16:00

会場 :東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX南ウイング6F Room D

登壇者:UltiMaker Japan 池田径吽(ケイン)氏

Brule Inc. シニアセールスディレクター 黒崎氏

今回発売される新製品は産業用品質の性能、材料、デザイン、そして安全面も含めて新しくなりました。

当日は、UltiMaker Japan 池田氏、Brule Inc. シニアセールスディレクター 黒崎氏より産業用3Dプリンタの新機種に関して紹介また実機展示および実演も予定されています。

4月19日(金)までに、下記の参加申込フォームより申込み可能です。

参加申込フォーム:

https://x.gd/vkRVB

