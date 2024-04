卓上タイプでコンパクト！「±0」USBデスクファン

日本発のデザイン家電ブランドとして誕生した±0から、スリムなUSBデスクファンが4月18日に発売されました。

「±0」USBデスクファン

商品名 :USBデスクファン

税込売価 :5,500円

カラー :ホワイト/ブラック/ベージュ

発売予定日:2024年4月18日より順次

外形寸法 :H303×W70×D73mm

電源 :USB Type-C

消費電力 :約3W

質量 :約370g

これからの季節、エアコンの届きにくい洗面所やキッチンの作業スペースなどは、暑くて悩ましい場所になります。

±0のUSBデスクファンなら、ちょっと風が欲しいときにさっと付けられて便利です。

卓上タイプだからコンパクトで場所も取りません。

USBなのでオフィスのパソコンにつないで送風も可能です。

オフィスにも自宅インテリアにも映える、シックな3色を用意されました。

立てても横にしても使えるシンプルな形状です。

フックにかけて吊るせば横型としても使えます。

アイデア次第でこれからの季節を快適に過ごせます。

・立てても横にしても使えるスリムタイプ

・3段階の風量調節

・背面に吊り下げ用フック穴あり

