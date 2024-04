4月26日開催Webセミナー！エスエイティーティー『「従業員の70％以上がeラーニングを求めている」の落とし穴〜eラーニング導入に潜む罠〜』

エスエイティーティーは、企業の人事部門および教育を行う部署の方を対象に、eラーニングシステムの導入と有効活用に焦点を当てたセミナー『「従業員の70%以上がeラーニングを求めている」の落とし穴〜eラーニング導入に潜む罠〜』を2024年4月26日(金)にオンライン開催します。

Webセミナー『「従業員の70%以上がeラーニングを求めている」の落とし穴〜eラーニング導入に潜む罠〜』

日時 :2024年4月26日(金)15:00〜16:30

会場 :オンライン(Zoom)

参加費:無料

定員 :30名(事前登録制)

https://business.form-mailer.jp/lp/34016348226437

同セミナーでは、社内研修でお悩みの方へ、eラーニングと対面研修はどちらが優れているのかに始まり、eラーニングを導入する際の罠から、研修効果が上がるポイントまで、事例とともにガイダンスを提供します。

オンライン形式のため、どこからでも参加できます。

eラーニングは今や、企業教育における重要な要素の一つとなっています。

しかし、その導入と運用には正しい理解と戦略が必要です。

本セミナーは、eラーニングを効果的に活用し、組織内の人材育成を一層充実させたいと考えている企業の人事部門や教育部門の方々に最適です。

参加希望の方は、以下オンライン申込みフォームから申込みできます。

【セミナー詳細】

勤務先で受講するなら、集合研修とeラーニングのどちらがよいかというアンケートにおいて従業員の70%以上がeラーニングを求めているというデータがあります。

「今の時代はeラーニング!全ての研修をeラーニングにしよう」

…しかし、それは本当に正しいのでしょうか?

本セミナーは、eラーニングをこれから導入される方にこそ受講してほしいセミナーとなっています。

社内研修でお悩みの方へ

eラーニングと対面研修はどちらが優れているのかに始まり、eラーニングを導入する際の罠から、研修効果が上がるポイントまでお届けするセミナーです。

▼内容pick up

・70%以上がeラーニングを求めている!? アンケートデータの解説

・対面研修とeラーニングはどっちが優秀?

・eラーニングをするとき、まず大切なのは…

