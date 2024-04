リスクに強い組織づくりをサポートするプラットフォーム！RM NAVI (リスクマネジメント ナビ)

MS&ADインターリスク総研は、リスク情報の提供からソリューションまでワンストップで総合的にサポートするプラットフォーム『RM NAVI(リスクマネジメント ナビ)』を開設しました。

RM NAVI(リスクマネジメント ナビ)

・URL :https://rm-navi.com/

・会員登録: 無料(一部コンテンツは会員登録なしでも閲覧可能)

事業者にとって、多様化し複雑化するリスクへの対策として「リスクマネジメント」は、持続的な経営の実現に不可欠です。

サプライチェーンの広がりとともに想定すべきリスクも増加の一途であり、事業の規模や業態を問わず、リスクマネジメントの重要性はますます高まっています。

同社では、事業活動に伴う様々なリスクに対応するためのソリューションを提供しています。

最新情報をはじめ、デジタルを活用したソリューションを提案し、お客さまの要望に応じて専門コンサルタントによる対面でのコンサルティングも行っています。

これらの取り組みを一元化し、さらに便利に利用していただくために、情報を集約し、相談窓口やデジタルソリューションをワンストップで提供するプラットフォーム『RM NAVI』が開設されました。

『RM NAVI』では、リスクマネジメントに関する最新情報を閲覧できます。

無料の会員登録により、レポートのタイムリーな入手や、コンサルタントへの相談、デジタルソリューションの利用など、豊富なサービスを利用できます。

リスクマネジメントの羅針盤として、お客さまのビジネスをサポートします。

主な機能、サービス

■最新情報がいつでも見放題:無料レポート&ニュース

・サステナビリティ、気候変動、BCP/BCM、サイバーリスク、人的資本/健康経営、モビリティなど、全15のリスク領域について、最新情報を入手可能

・セミナー/イベント、コラム、レポート、季刊誌『RM FOCUS』など、同社が提供する専門家の最新ナレッジが凝縮されたコンテンツを無料で閲覧可能※1

■コンサルタントが多様なリスクに対応:コンサルティングメニュー※2

・豊富な経験と実績をもつコンサルタントへ気軽に相談

・自社にとって最適なリスク対策など、寄り添ったメニューを提案

・プラン策定から実行、効果検証までを支援

■変化するリスクに「早く」「的確に」対応:デジタルソリューション※2

・豊富なデータや知見を活かし、AIやデータを活用したリスク評価ソリューションを利用可能

・リスク発生前の準備段階からリスク発生後の対策まで、リスクマネジメントサイクルをデジタルで横断的に支援

■その他

・キーワードから目的のコンテンツを検索、閲覧

・メールマガジンによる最新情報の提供※1 など

※1:利用には会員登録が必要です(一部コンテンツは会員登録なしでも利用可能)

※2:有償サービスの契約が必要です(近日対応予定)

