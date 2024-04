ペーパータオルホルダーなどがお得に！雲鶴堂「MODUN」GWキャンペーン

雲鶴堂は、Amazonにて販売中の衛生用品ブランド「MODUN」のGWに合わせたキャンペーンを開催します。

雲鶴堂「MODUN」GWキャンペーン

合同会社雲鶴堂 商品詳細ページ:

https://unkakudou.com/products_cat/hygiene/

お部屋を綺麗に保つコツはすぐにやる事。

後でまとめてやろうとすると汚れやごみが蓄積していってしまいます。

帰宅してすぐに消毒、テーブルやキッチンを汚した時すぐに拭く。

同社のペーパータオルホルダーをはじめとした衛生用品は、「壁掛け式」なので気になった時にすぐ取り出せて、空間を清潔に保つ習慣化ができます。

一人暮らしの方や、インテリアや収納を一新されたい方にオススメの商品ラインナップとなっています。

商品の特徴

中国でも指折りの衛生用品メーカー「MODUN」。

ハンドドライヤーを主力に、学校や病院、ホテルなど大型施設でも導入されている実績のあるメーカーです。

同社では、「MODUN」の「ペーパータオルホルダー」2種と「ソープディスペンサー」3種他を取り扱っています。

いずれも本体を壁掛けできる「両面テープ式フック」が付属しており、収納スペースの確保が難しい方や、ゴチャゴチャとして片付きにくい洗面台周りでも省スペースに活用いただけます。

樹脂製の本体はお手入れも手間いらず。

軽い汚れであれば水拭きですぐに落ちてくれます。

個人宅に限らず法人需要も高く、キッチンやトイレ、オフィスで使用されています。

*『ペーパータオルホルダー スタンダード 壁掛けタイプ』

日常使いに適した大容量で賢く節約できます。

取出口は幅が約22cmと1枚ずつ取り出せる大口サイズで次のペーパーが濡れません。

ロールタイプのように手で押さえて切る手間もありません。

パッと取って、サッと拭いて、ゴミ箱へポイ。

半透明の小窓が付いているので補充のタイミングが一目でわかります。

リビングで使えばテーブルの上もすっきり。

※おすすめペーパーサイズ…横:22cm程度 × 縦:(折り畳んだ状態で)8cm程度。

ロールタイプ(小判サイズ)での使用可。

ペーパータオルホルダースダンダード1

*『ペーパータオルホルダー プレミアム 壁掛けタイプ』

インテリアの邪魔にならないお洒落でシンプルなデザインです。

約21.5cmの取出口は半透明仕様になっており、残数が少なくなっても取り出し易い仕様となっています。

本体施錠用の鍵が付いて盗難・誤飲防止も完璧。

お客様用トイレでの使用目的に購入される方も多く見られます。

※おすすめペーパーサイズ…横:22cm程度×縦:(折り畳んだ状態で)8cm程度。

ロールタイプ(小判サイズ)での使用可。

ペーパータオルホルダープレミアム1

*『ソープディスペンサー 壁掛け』

感染症もまだまだ猛威を奮っている昨今、帰宅時の消毒は未だ必要不可欠です。

リビング、キッチン、洗面所など日常使いに適した大容量タイプ。

市販のハンドソープ、アルコール消毒液に対応可能。

本体正面に押し出しボタンがあるため落下リスクも低く、洗面所や浴室で使用されています。

ソープディスペンサー

*『オートディスペンサー プレミアム 壁掛け』

大容量の1000mlで交換の手間が省け、残量が一目でわかる小窓付き。

F(泡タイプ)、D(液体タイプ)、S(ミストタイプ)の3種類の吐出タイプから選べます。

手をかざすと1回1mlを吐出(レベル1の場合)し、汚れた手でそのまま使えます。

吐出量が2段階で調整可能。

本体を施錠できる鍵付きで、誤飲・盗難防止も完璧。

オートディスペンサープレミアム

■商品概要

商品名 : ペーパータオルホルダー スタンダード 壁掛けタイプ

ブランド: MODUN

型番 : M-5823-W / G

価格 : 2,500円(税込)

サイズ : 約 縦19.5cm×横26.0cm×奥行9.5cm

重量 : 約 570g

容量 : ペーパータオル 約300枚分

素材 : 樹脂

カラー : グレー

URL :

https://amzn.asia/d/2lOqRHd

ペーパータオルホルダースダンダード2

商品名 : ペーパータオルホルダー プレミアム 壁掛けタイプ

ブランド: MODUN

型番 : M-5859-S[media/image7.jpg]

価格 : 2,800円(税込)

サイズ : 約 縦20.6cm×横28.3cm×奥行10.0cm

重量 : 約 810g

容量 : ペーパータオル 約400枚分

素材 : 樹脂

カラー : シルバー

URL :

https://amzn.asia/d/6yf8B1R

ペーパータオルホルダープレミアム2

商品名 : ソープディスペンサー 壁掛け

ブランド: MODUN

型番 : M-6201[media/image8.jpg]

価格 : 2,400円(税込)

サイズ : 約 縦13.0cm×横24.0cm×奥行9.0cm

重量 : 約 550g

容量 : 約 1000ml

素材 : 樹脂

カラー : ホワイト

URL :

https://amzn.asia/d/dtXwqvQ

ソープディスペンサー1

商品名 : オートディスペンサー プレミアム 壁掛け

ブランド: MODUN

型番 : M-6262 F / S / D

価格 : 5,500円(税込)

サイズ : 約 縦29cm×横14cm×奥行10.5cm

重量 : 約 0.878kg

容量 : 約 1000ml

素材 : 樹脂

カラー : ホワイト

URL :

https://amzn.asia/d/hrePRSS

オートディスペンサープレミアム1

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ペーパータオルホルダーなどがお得に!雲鶴堂「MODUN」GWキャンペーン appeared first on Dtimes.