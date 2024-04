ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年4月よりゲームセンターなどのプライズに登場する「ポケットモンスター」グッズを紹介します☆

セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ

投入時期:2024年4月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「ポケットモンスター」のグッズがセガプライズに続々登場。

2024年4月は、柔らかいタッチでポケモンたちを描いたフロアマットやエコバッグ、スクエアポーチがラインナップされます!

ポケットモンスター プレミアムフロアマット 〜Joyfuldays〜

投入時期:2024年4月第3週より順次

サイズ:全長約75×2×43cm

種類:全1種(集合)

柔らかい雰囲気のデザインを使用したフロアマット。

敷くだけでお部屋を明るい空間に仕上げてくれるグッズです☆

ポケットモンスター エコバッグ 〜Joyfuldays〜

投入時期:2024年4月第4週より順次

サイズ:全長約31×9×52cm

種類:全6種(ピカチュウ・ニャオハ・ヌメラ・ニャオハ&ホゲータ&クワッス・パモ&パピモッチ&ウパー(パルデアのすがた)・総柄)

シンプルで柔らかいデザインのエコバッグ。

ピカチュウやニャオハたちのほっこりとする6パターンのイラストにも注目です☆

ポケットモンスター スクエアポーチ 〜Joyfuldays〜

投入時期:2024年4月第4週より順次

サイズ:全長約14×3×14cm

種類:全4種(ブルー、イエロー、パープル、ピンク)

柔らかくかわいらしいタッチでデザインされた、ポケモンたちのポーチ。

カバンの小物整理にも大活躍してくれる、便利なプライズです☆

柔らかいタッチのポケモンたちをデザインした実用的なグッズ3種が登場!

セガプライズの「ポケットモンスター」グッズは2024年4月より、全国のゲームセンターなどに順次投入予定です☆

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

