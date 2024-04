セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年4月第3週より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 プレミアムサテン巾着を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 プレミアムサテン巾着

投入時期:2024年4月第3週より順次

サイズ:全長約17×17×23cm

種類:全3種(リボン、ストライプ、タイル)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「くまのプーさん」デザインがかわいい、サテン生地の巾着がセガプライズから登場。

カラフルな全3種展開で、小物やお菓子を入れられる大きさです。

カバンの中で使ったり、巾着のままお部屋に置いたりできます☆

ストライプ

淡いブルーとホワイトのストライプがさわやかな巾着。

「くまのプーさん」のイラストもあしらわれており、楽しく使えそうです。

リボン

たくさんのリボンと、リボンを付けた「くまのプーさん」と「ピグレット」のイラストが入ったサテン巾着。

ピンク色のリボンがあしらわれた、ガーリーな雰囲気のプライズです!

タイル

黄色やオレンジ、ピンクなどの明るい色を使ったタイル柄。

様々な姿や仕草の「くまのプーさん」が散りばめられています☆

カラフルで楽しいイラストが入った、サテン生地を使った巾着。

セガプライズのディズニー「くまのプーさん」 プレミアムサテン巾着は、2024年4月第3週より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

