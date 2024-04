MAN WITH A MISSIONが、木曜ドラマ『Believe―君にかける橋―』の主題歌を担当することが決定した。『Believe―君にかける橋―』は、木村拓哉が主演を務めるテレビ朝日開局65周年記念ドラマ。橋づくりに情熱を燃やす狩山陸(木村)が、刑務所に収容されるという思わぬ困難に見舞われながらも、決して諦めることなく希望と再生の道を模索。先の読めない手に汗握るサスペンスと、スリリングかつ心に染み渡る人間ドラマが交錯する、希望と再生のヒューマンエンタメ大作だ。

テレビ朝日開局65周年記念 木曜ドラマ『Believe―君にかける橋―』

テレビ朝日系

2024年4月25日(木)スタート

毎週木曜 午後9時〜9時54分 ※初回拡大スペシャル

出演:木村拓哉 ほか

脚本:井上由美子(『BG〜身辺警護人〜』シリーズ、『緊急取調室』シリーズ、

『遺産争族』ほか)

音楽:林ゆうき

主題歌:MAN WITH A MISSION「I’ll be there」

エグゼクティブプロデューサー:三輪祐見子(テレビ朝日)

プロデューサー:都築歩(テレビ朝日)

郄木萌実(テレビ朝日)

松野千鶴子(アズバーズ)

監督:常廣丈太(テレビ朝日)(『BG〜身辺警護人〜』シリーズ、『緊急取調室』シリーズ、『ハヤブサ消防団』ほか)

樹下直美(アズバーズ)

制作協力:アズバーズ

制作著作:テレビ朝日



オフィシャルサイト:https://www.tv-asahi.co.jp/believe/

X(旧Twitter):@believe_tvasahi

Instagram:@believe_tvasahi

TikTok:@believe_tvasahi



(c)テレビ朝日

MAN WITH A MISSION ツアー情報

<FUN WITH A MISSION TOUR 2024>

4/22(月) 香川・レクザムホール(香川県県民ホール)

4/23(火) 香川・レクザムホール(香川県県民ホール)

5/ 8(水) 広島・広島文化学園HBGホール

5/ 9(木) 広島・広島文化学園HBGホール

5/14(火) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

5/15(水) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

5/20(月) 北海道・Zepp Sapporo

5/22(水) 北海道・Zepp Sapporo

5/28(火) 新潟・新潟県民会館 大ホール

5/29(水) 新潟・新潟県民会館 大ホール

6/3(月) 福岡・Zepp Fukuoka

6/4(火) 福岡・Zepp Fukuoka

本作の主題歌に起用されたのは、MAN WITH A MISSIONの「I’ll be there」。この楽曲は2022年発表の木村拓哉の2ndアルバム『Next Destination』にMAN WITH A MISSIONが楽曲提供したもので、作品の壮大な物語に寄り添う楽曲として、木村からの発案でバンドによるアレンジを加え、セルフカヴァーに挑戦することになった。楽曲提供当時「ドウカスーパースタート狼トイウ異色ノコラボレーションヲオ楽シミ頂ケマスト大変嬉シイデス!」とKamikaze Boyはコメントを寄せており、約2年半の時を経て再び強力タッグで作品に彩を添える。なお、ドラマの初回放送は4月25日から、初回拡大スペシャルにて放送される。◆ ◆ ◆■木村拓哉コメント『I’ll be there』は何年も前にMAN WITH A MISSIONの皆さんが僕に提供してくださった楽曲ですが、「今回の作品のために当て書きしたわけじゃないよな!?」と思ってしまうほど、歌詞の内容やワードの一つひとつが各登場人物の思いや、ドラマの空間とすごく重なるんです。なので、こんなお願いはどうかな…と半分不安を覚えつつも、マンウィズの皆さんに「セルフカバーしていただきたい」とお願いしてみたら、快諾してくださって! 非常にありがたかったです。実はちょうど昨日、音源があがってきたので、楽屋でもずっと流していたのですが、イントロや楽器の音数などに「俺たちだったら、こうやるよね」という新しいアイデアが詰まった“完全なるマンウィズ・バージョン”になっていました。聴いたそばから、真摯に向き合ってくださったことがすごく感じ取れて、本当に感謝しかありません!◆ ◆ ◆