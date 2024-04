ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、取り出すたびに笑顔になれるかわいさの「今治産くまのプーさんハンカチコレクション」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「今治産くまのプーさんハンカチコレクション」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:各950円(税込)

サイズ:約25×25cm(刺繍含まず)

仕様:抗菌防臭加工

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」デザインのハンカチコレクション。

今治産でジャカード織りの凹凸による絵柄や、ヘムデザインにこだわりが光ります。

また、折りたたんだ時に飛び出るアップリケ刺繍がかわいい☆

名言が書かれたカードや、プレゼントにぴったりなお届けパッケージなのもポイントです。

ハチミツでしあわせ

「くまのプーさん」のイメージにぴったりな黄色を基調としたハンカチ。

ハニーポットの上で仰向けになってリラックスをする「くまのプーさん」の姿がかわいらしさ満点!

ヘム部分にはハニカム柄がぎっしりと施されています。

元気いっぱい

黒地がインパクトたっぷりな「くまのプーさん」のハンカチ。

優しい線画タッチの「くまのプーさん」に、Tシャツモチーフのアップリケ刺繍がワンポイントに☆

ヘム部分には元気いっぱいに動いている「くまのプーさん」の姿もデザインされています。

プーさんのお顔

「くまのプーさん」のお顔が総柄でレイアウトされたユニークなハンカチ。

舌をぺろりと出したり、怒ったり、笑ったり、表情豊かで楽しい!

緑と黄緑の配色使いも爽やかでおしゃれです。

かわいいおしり

「くまのプーさん」のチャームポイントでもある、おしりの縫い目が大きくデザインされたハンカチ。

下部には、身を乗り出している「くまのプーさん」のアップリケ刺繍が施されています。

おしりのアートとデザインが繋がっているように見えるのも魅力です☆

風船

風船を持ってゆらゆらと気持ちよさそうに飛んでいる「くまのプーさん」デザインのハンカチ。

雲の部分のチェック柄がアクセントになっています。

風船のアップリケ刺繍が少しだけ飛び出ているのもこだわりです。

ナイトメア

劇中でもお馴染みの、「くまのプーさん」が夢を見ているシーンを表現したデザインのハンカチ。

刺繍アップリケやヘム部分に、「ズオウ」の姿がずらり!

パジャマを着た「くまのプーさん」の姿にも注目です。

それぞれハンカチは、ひざの上に置くのにもちょうどいい、使いやすいサイズです。

スチーム加工部分は、しっとりとなめらかな素材を使用。

絵柄はシャーリング加工でふんわり立体的に表現されています。

ハンカチには名言が書かれたカードも付いています。

名言のほかに、ハンカチのアートに合わせたかわいいイラストも描かれています。

ハンカチは専用のパッケージに入っているので、そのままプレゼントしても喜ばれそう。

ハートをぎゅっと抱きしめている「くまのプーさん」の姿に胸がきゅんとするデザインです☆

「くまのプーさん」を大人のテイストで表現した今治産のタオルハンカチ。

取り出すたびに笑顔になれる可愛さの、ディズニーデザイン「今治産くまのプーさんハンカチコレクション」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

