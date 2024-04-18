18日、門別競馬場で行われた第1回ネクストスター北日本(3歳・重賞・ダ1200m・1着賞金1200万円)は、好位から脚を伸ばした岩橋勇二騎手騎乗の3番人気ストリーム(牡3、北海道・田中淳司厩舎)が、中団からゴール前で一気に追い込んだ7番人気ヴィヴィアンエイト(牝3、北海道・斉藤正弘厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分13秒9(重)。

さらにハナ差の3着に6番人気デュアルロンド(牡3、北海道・佐久間雅貴厩舎)が入った。なお、1番人気トラジロウ(牡3、北海道・角川秀樹厩舎)は8着に、2番人気ヨシノヒローイン(牝3、北海道・松本隆宏厩舎)は6着に終わった。

勝ったストリームは、父ダノンレジェンド、母メイショウブルック、その父ディープスカイという血統。昨年の栄冠賞に続き重賞2勝目となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆ストリーム(牡3)

騎手:岩橋勇二

厩舎:北海道・田中淳司

父:ダノンレジェンド

母:メイショウブルック

母父:ディープスカイ

馬主:三嶋 昌春

生産者:三嶋牧場

【全着順】

1着 ストリーム 3人気

2着 ヴィヴィアンエイト 7人気

3着 デュアルロンド 6人気

4着 オスカーブレイン 5人気

5着 レディパイロ 12人気

6着 ヨシノヒローイン 2人気

7着 キタサンヒコボシ 4人気

8着 トラジロウ 1人気

9着 サウスヴィル 15人気

10着 リコーシャーマン 9人気

11着 ヒーローオーソ 10人気

12着 ジャズダンス 11人気

13着 オソレ 13人気

14着 カズマ 14人気

15着 シシャモフレンド 8人気