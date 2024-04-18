ストリームがネクストスター北日本を制覇(撮影：田中哲実)

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　18日、門別競馬場で行われた第1回ネクストスター北日本(3歳・重賞・ダ1200m・1着賞金1200万円)は、好位から脚を伸ばした岩橋勇二騎手騎乗の3番人気ストリーム(牡3、北海道・田中淳司厩舎)が、中団からゴール前で一気に追い込んだ7番人気ヴィヴィアンエイト(牝3、北海道・斉藤正弘厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分13秒9(重)。

　さらにハナ差の3着に6番人気デュアルロンド(牡3、北海道・佐久間雅貴厩舎)が入った。なお、1番人気トラジロウ(牡3、北海道・角川秀樹厩舎)は8着に、2番人気ヨシノヒローイン(牝3、北海道・松本隆宏厩舎)は6着に終わった。

　勝ったストリームは、父ダノンレジェンド、母メイショウブルック、その父ディープスカイという血統。昨年の栄冠賞に続き重賞2勝目となった。

【勝ち馬プロフィール】
◆ストリーム(牡3)
騎手:岩橋勇二
厩舎:北海道・田中淳司
父:ダノンレジェンド
母:メイショウブルック
母父:ディープスカイ
馬主:三嶋 昌春
生産者:三嶋牧場

【全着順】
1着　ストリーム　3人気
2着　ヴィヴィアンエイト　7人気
3着　デュアルロンド　6人気
4着　オスカーブレイン　5人気
5着　レディパイロ　12人気
6着　ヨシノヒローイン　2人気
7着　キタサンヒコボシ　4人気
8着　トラジロウ　1人気
9着　サウスヴィル　15人気
10着　リコーシャーマン　9人気
11着　ヒーローオーソ　10人気
12着　ジャズダンス　11人気
13着　オソレ　13人気
14着　カズマ　14人気
15着　シシャモフレンド　8人気