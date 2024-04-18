ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ナーゲル独連銀総裁、リントナー独財務相、講演



21:30

米フィラデルフィア連銀景況指数（4月）

予想 2.1 前回 3.2



米新規失業保険申請件数（04/07 - 04/13）

予想 21.5万件 前回 21.1万件



米失業保険継続受給者数（03/31 - 04/06）

予想 181.9万件 前回 181.7万件



22:05

ボウマンFRB理事、会議開会挨拶



22:15

ウィリアムズNY連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

ボウマンFRB理事、討論会参加（質疑応答あり）



23:00

米景気先行指数（3月）

予想 -0.1% 前回 0.1%（前月比)



米中古住宅販売件数（3月）

予想 418.0万件 前回 438.0万件（中古住宅販売件数)

予想 -4.0% 前回 9.5%（中古住宅販売件数・前月比)



19日

0:00

ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

グリーン英中銀委員、講演



1:00

コリンズ・ボストン連銀総裁がコネチカット州訪問、インタビュー応じる可能性も



2:30

センテノ・ポルトガル中銀総裁、シムカス・リトアニア中銀総裁、経済イベント出席



4:00

ナーゲル独連銀総裁、ピーターソン国際経済研究所「未来の金融システム」講演

ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、経済イベント出席



6:45

ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しおよび金融政策、不動産について講演（質疑応答あり）





G20財務相中央銀行総裁会議（～18日、米ワシントン）

G7外相会合（～19日、イタリア）

EU臨時首脳会議（～18日）イラン・イスラエル対立などについて協議



米主要企業決算

ネットフリックス、ブラックストーン



※予定は変更されることがあります。

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