21:00　
ナーゲル独連銀総裁、リントナー独財務相、講演

21:30
米フィラデルフィア連銀景況指数（4月）
予想　2.1　前回　3.2

米新規失業保険申請件数（04/07 - 04/13）
予想　21.5万件　前回　21.1万件

米失業保険継続受給者数（03/31 - 04/06）
予想　181.9万件　前回　181.7万件

22:05　
ボウマンFRB理事、会議開会挨拶

22:15　
ウィリアムズNY連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
ボウマンFRB理事、討論会参加（質疑応答あり）

23:00
米景気先行指数（3月）
予想　-0.1%　前回　0.1%（前月比)

米中古住宅販売件数（3月）
予想　418.0万件　前回　438.0万件（中古住宅販売件数)
予想　-4.0%　前回　9.5%（中古住宅販売件数・前月比)

19日
0:00　
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
グリーン英中銀委員、講演

1:00　
コリンズ・ボストン連銀総裁がコネチカット州訪問、インタビュー応じる可能性も

2:30　
センテノ・ポルトガル中銀総裁、シムカス・リトアニア中銀総裁、経済イベント出席

4:00　
ナーゲル独連銀総裁、ピーターソン国際経済研究所「未来の金融システム」講演
ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、経済イベント出席

6:45　
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しおよび金融政策、不動産について講演（質疑応答あり）


G20財務相中央銀行総裁会議（～18日、米ワシントン）
G7外相会合（～19日、イタリア）
EU臨時首脳会議（～18日）イラン・イスラエル対立などについて協議

米主要企業決算
ネットフリックス、ブラックストーン

※予定は変更されることがあります。