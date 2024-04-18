ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ナーゲル独連銀総裁、リントナー独財務相、講演
21:30
米フィラデルフィア連銀景況指数（4月）
予想 2.1 前回 3.2
米新規失業保険申請件数（04/07 - 04/13）
予想 21.5万件 前回 21.1万件
米失業保険継続受給者数（03/31 - 04/06）
予想 181.9万件 前回 181.7万件
22:05
ボウマンFRB理事、会議開会挨拶
22:15
ウィリアムズNY連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
ボウマンFRB理事、討論会参加（質疑応答あり）
23:00
米景気先行指数（3月）
予想 -0.1% 前回 0.1%（前月比)
米中古住宅販売件数（3月）
予想 418.0万件 前回 438.0万件（中古住宅販売件数)
予想 -4.0% 前回 9.5%（中古住宅販売件数・前月比)
19日
0:00
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
グリーン英中銀委員、講演
1:00
コリンズ・ボストン連銀総裁がコネチカット州訪問、インタビュー応じる可能性も
2:30
センテノ・ポルトガル中銀総裁、シムカス・リトアニア中銀総裁、経済イベント出席
4:00
ナーゲル独連銀総裁、ピーターソン国際経済研究所「未来の金融システム」講演
ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、経済イベント出席
6:45
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しおよび金融政策、不動産について講演（質疑応答あり）
G20財務相中央銀行総裁会議（～18日、米ワシントン）
G7外相会合（～19日、イタリア）
EU臨時首脳会議（～18日）イラン・イスラエル対立などについて協議
米主要企業決算
ネットフリックス、ブラックストーン
※予定は変更されることがあります。
ナーゲル独連銀総裁、リントナー独財務相、講演
21:30
米フィラデルフィア連銀景況指数（4月）
予想 2.1 前回 3.2
米新規失業保険申請件数（04/07 - 04/13）
予想 21.5万件 前回 21.1万件
米失業保険継続受給者数（03/31 - 04/06）
予想 181.9万件 前回 181.7万件
22:05
ボウマンFRB理事、会議開会挨拶
22:15
ウィリアムズNY連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
ボウマンFRB理事、討論会参加（質疑応答あり）
23:00
米景気先行指数（3月）
予想 -0.1% 前回 0.1%（前月比)
米中古住宅販売件数（3月）
予想 418.0万件 前回 438.0万件（中古住宅販売件数)
予想 -4.0% 前回 9.5%（中古住宅販売件数・前月比)
19日
0:00
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
グリーン英中銀委員、講演
1:00
コリンズ・ボストン連銀総裁がコネチカット州訪問、インタビュー応じる可能性も
2:30
センテノ・ポルトガル中銀総裁、シムカス・リトアニア中銀総裁、経済イベント出席
4:00
ナーゲル独連銀総裁、ピーターソン国際経済研究所「未来の金融システム」講演
ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、経済イベント出席
6:45
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しおよび金融政策、不動産について講演（質疑応答あり）
G20財務相中央銀行総裁会議（～18日、米ワシントン）
G7外相会合（～19日、イタリア）
EU臨時首脳会議（～18日）イラン・イスラエル対立などについて協議
米主要企業決算
ネットフリックス、ブラックストーン
※予定は変更されることがあります。