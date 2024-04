LE SSERAFIM、NCT DREAMらが活躍！2024年3月のCIRCLEチャートランキング発表

CIRCLEチャートが、3月の月間チャートを発表した。CIRCLEチャートを運営する社団法人 韓国音楽コンテンツ協会は「2024年3月の月間チャートでは、LE SSERAFIM、BIBI、NCT DREAMなどが活躍した」と発表した。LE SSERAFIMは3rdミニアルバムのタイトル曲「EASY」がグローバルK-POPチャートで1位、続いて収録曲「Smart」が2位を記録し、上位を独占した。「EASY」は簡単ではない道も自分で磨いて簡単な道にしようというメッセージを込めた曲だ。

◆2024年3月 グローバルKPOPチャート

1位:LE SSERAFIM「EASY」

2位:LE SSERAFIM「Smart」

3位:BIBI「栗羊羹」

4位:BTS ジョングク「Standing Next to You」

5位:(G)I-DLE「Fate」

6位:TWS「plot twist(初めての出会いは計画通りにいかない)」

7位:LE SSERAFIM「Perfect Night」

8位:BTS ジョングク「Seven(Feat. Latto)- Explicit Ver.」

9位:BTSのV「FRI(END)S」

10位:BTS ジミン「Like Crazy」

BIBIは「栗羊羹」でデジタルチャート(CIRCLE指数111,947,008ポイント)、ストリーミングチャートなど6つのランキングで1位に輝いた。この曲はチャン・ギハが作詞作曲を担当し、中毒性のある歌詞とBIBI特有の音色が調和した曲だ。NCT DREAMは「DREAM()SCAPE」がリテールアルバムチャート(小売店販売数532,030枚)、アルバムチャート(販売数1,836,475枚)で1位、タイトル曲の「Smoothie」がダウンロードチャートで1位を獲得し、3冠を手にした。このアルバムは、彼らが青春たちに伝えたいメッセージが込められている。K-POPのグローバルな人気を直観的に確認することができるソーシャルチャート2.0では、TWICEが1位に輝いた。MyCelebsの魅力キーワードは「ファンダムを形成する」「最上級の」「パフォーマンスがずば抜けている」などだった。3月のソーシャルチャートで最も大きく上昇したアーティストは、The Black Skirtsだった。同時に発表された14週目(3月31日〜4月6日)のCIRCLEチャートでは、ILLITの「Magnetic」がグローバルK-POPチャートで1位を手にした。(G)I-DLEは「Fate」でデジタルチャート、ストリーミングチャート1位を獲得。TOMORROW X TOGETHERは「minisode 3:TOMORROW」でリテールアルバムチャート、アルバムチャートで1位に、タイトル曲「Deja Vu」はダウンロードチャート、BGMチャートで1位を記録し、4冠に輝いた。一方、CIRCLE認証アルバム部門では、IVEの「I'VE MINE」が2ミリオン認定、IVEの「LOVE DIVE」、(G)I-DLEの「2」、LE SSERAFIMの「EASY」、TWICEの「With YOU-th」が1ミリオン認定、Stray Kidsの「GO生」、ENHYPENの「BORDER:DAY ONE」が3プラチナム認定、BOYNEXTDOORの「WHY..」、(G)I-DLEの「2(POCA)」が2プラチナム認定、IUの「The Winning」、NCT テヨンの「TAP」、CRAVITYの「EVERSHINE」、PLAVEの「ASTERUM:134-1」が1プラチナム認定を受けた。ストリーミング部門では、IUの「Blueming」が3プラチナム認定、The Kid LAROI&Justin Bieberの「Stay」、NewJeansの「Hype boy」が2プラチナム認定、Block B ジコの「New thing(Feat. Homies)」が1プラチナム認定を受けた。

◆2024年3月 デジタルチャート

◆2024年3月 アルバムチャート

◆2024年3月 ダウンロードチャート

1位:BIBI「栗羊羹」2位:TWS「plot twist(初めての出会いは計画通りにいかない)」3位:(G)I-DLE「Fate」4位:LE SSERAFIM「EASY」5位:IU「Love wins all」6位:少女時代 テヨン「To. X」7位:イム・ジェヒョン「雨のラプソディー」8位:LE SSERAFIM「Perfect Night」9位:IU「Holssi」10位:Nerd Connection「あなただけがいれば」1位:NCT DREAM「DREAM()SCAPE」2位:BTSのJ-HOPE「HOPE ON THE STREET VOL.1」3位:NCT WISH「WISH」4位:THE BOYZ「[PHANTASY] Pt.3 Love Letter」5位:xikers「HOUSE OF TRICKY:Trial And Error」6位:ILLIT「SUPER REAL ME」7位:NCT DREAM「DREAM()SCAPE」(SMC)8位:SUPER JUNIOR-D&E「606」9位:THE BOYZ「[PHANTASY] Pt.3 Love Letter」(MINIRECORD)10位:キム・ヒジェ「喜怒哀楽」1位:NCT DREAM「Smoothie」2位:BIBI「栗羊羹」3位:(G)I-DLE「Fate」4位:THE BOYZ「Nectar」5位:TWS「plot twist」6位:LE SSERAFIM「EASY」7位:PLAVE「WAY 4 LUV」8位:チン・ヘソン「愛へ」9位:IU「Holssi」10位:LE SSERAFIM「Smart」