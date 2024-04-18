LE SSERAFIM、NCT DREAMらが活躍！2024年3月のCIRCLEチャートランキング発表
CIRCLEチャートが、3月の月間チャートを発表した。
CIRCLEチャートを運営する社団法人 韓国音楽コンテンツ協会は「2024年3月の月間チャートでは、LE SSERAFIM、BIBI、NCT DREAMなどが活躍した」と発表した。
LE SSERAFIMは3rdミニアルバムのタイトル曲「EASY」がグローバルK-POPチャートで1位、続いて収録曲「Smart」が2位を記録し、上位を独占した。「EASY」は簡単ではない道も自分で磨いて簡単な道にしようというメッセージを込めた曲だ。
BIBIは「栗羊羹」でデジタルチャート（CIRCLE指数111,947,008ポイント）、ストリーミングチャートなど6つのランキングで1位に輝いた。この曲はチャン・ギハが作詞作曲を担当し、中毒性のある歌詞とBIBI特有の音色が調和した曲だ。
NCT DREAMは「DREAM（）SCAPE」がリテールアルバムチャート（小売店販売数532,030枚）、アルバムチャート（販売数1,836,475枚）で1位、タイトル曲の「Smoothie」がダウンロードチャートで1位を獲得し、3冠を手にした。このアルバムは、彼らが青春たちに伝えたいメッセージが込められている。
K-POPのグローバルな人気を直観的に確認することができるソーシャルチャート2.0では、TWICEが1位に輝いた。MyCelebsの魅力キーワードは「ファンダムを形成する」「最上級の」「パフォーマンスがずば抜けている」などだった。3月のソーシャルチャートで最も大きく上昇したアーティストは、The Black Skirtsだった。
同時に発表された14週目（3月31日〜4月6日）のCIRCLEチャートでは、ILLITの「Magnetic」がグローバルK-POPチャートで1位を手にした。(G)I-DLEは「Fate」でデジタルチャート、ストリーミングチャート1位を獲得。TOMORROW X TOGETHERは「minisode 3：TOMORROW」でリテールアルバムチャート、アルバムチャートで1位に、タイトル曲「Deja Vu」はダウンロードチャート、BGMチャートで1位を記録し、4冠に輝いた。
一方、CIRCLE認証アルバム部門では、IVEの「I'VE MINE」が2ミリオン認定、IVEの「LOVE DIVE」、(G)I-DLEの「2」、LE SSERAFIMの「EASY」、TWICEの「With YOU-th」が1ミリオン認定、Stray Kidsの「GO生」、ENHYPENの「BORDER：DAY ONE」が3プラチナム認定、BOYNEXTDOORの「WHY..」、(G)I-DLEの「2（POCA）」が2プラチナム認定、IUの「The Winning」、NCT テヨンの「TAP」、CRAVITYの「EVERSHINE」、PLAVEの「ASTERUM：134-1」が1プラチナム認定を受けた。
ストリーミング部門では、IUの「Blueming」が3プラチナム認定、The Kid LAROI＆Justin Bieberの「Stay」、NewJeansの「Hype boy」が2プラチナム認定、Block B ジコの「New thing（Feat. Homies）」が1プラチナム認定を受けた。
※Kstyle公式YouTubeでは、1位〜30位までを再生リストにして公開中！
2位：TWS「plot twist（初めての出会いは計画通りにいかない）」
3位：(G)I-DLE「Fate」
4位：LE SSERAFIM「EASY」
5位：IU「Love wins all」
6位：少女時代 テヨン「To. X」
7位：イム・ジェヒョン「雨のラプソディー」
8位：LE SSERAFIM「Perfect Night」
9位：IU「Holssi」
10位：Nerd Connection「あなただけがいれば」
2位：BTSのJ-HOPE「HOPE ON THE STREET VOL.1」
3位：NCT WISH「WISH」
4位：THE BOYZ「[PHANTASY] Pt.3 Love Letter」
5位：xikers「HOUSE OF TRICKY：Trial And Error」
6位：ILLIT「SUPER REAL ME」
7位：NCT DREAM「DREAM（）SCAPE」（SMC）
8位：SUPER JUNIOR-D&E「606」
9位：THE BOYZ「[PHANTASY] Pt.3 Love Letter」（MINIRECORD）
10位：キム・ヒジェ「喜怒哀楽」
2位：BIBI「栗羊羹」
3位：(G)I-DLE「Fate」
4位：THE BOYZ「Nectar」
5位：TWS「plot twist」
6位：LE SSERAFIM「EASY」
7位：PLAVE「WAY 4 LUV」
8位：チン・ヘソン「愛へ」
9位：IU「Holssi」
10位：LE SSERAFIM「Smart」
CIRCLEチャートを運営する社団法人 韓国音楽コンテンツ協会は「2024年3月の月間チャートでは、LE SSERAFIM、BIBI、NCT DREAMなどが活躍した」と発表した。
LE SSERAFIMは3rdミニアルバムのタイトル曲「EASY」がグローバルK-POPチャートで1位、続いて収録曲「Smart」が2位を記録し、上位を独占した。「EASY」は簡単ではない道も自分で磨いて簡単な道にしようというメッセージを込めた曲だ。
NCT DREAMは「DREAM（）SCAPE」がリテールアルバムチャート（小売店販売数532,030枚）、アルバムチャート（販売数1,836,475枚）で1位、タイトル曲の「Smoothie」がダウンロードチャートで1位を獲得し、3冠を手にした。このアルバムは、彼らが青春たちに伝えたいメッセージが込められている。
K-POPのグローバルな人気を直観的に確認することができるソーシャルチャート2.0では、TWICEが1位に輝いた。MyCelebsの魅力キーワードは「ファンダムを形成する」「最上級の」「パフォーマンスがずば抜けている」などだった。3月のソーシャルチャートで最も大きく上昇したアーティストは、The Black Skirtsだった。
同時に発表された14週目（3月31日〜4月6日）のCIRCLEチャートでは、ILLITの「Magnetic」がグローバルK-POPチャートで1位を手にした。(G)I-DLEは「Fate」でデジタルチャート、ストリーミングチャート1位を獲得。TOMORROW X TOGETHERは「minisode 3：TOMORROW」でリテールアルバムチャート、アルバムチャートで1位に、タイトル曲「Deja Vu」はダウンロードチャート、BGMチャートで1位を記録し、4冠に輝いた。
一方、CIRCLE認証アルバム部門では、IVEの「I'VE MINE」が2ミリオン認定、IVEの「LOVE DIVE」、(G)I-DLEの「2」、LE SSERAFIMの「EASY」、TWICEの「With YOU-th」が1ミリオン認定、Stray Kidsの「GO生」、ENHYPENの「BORDER：DAY ONE」が3プラチナム認定、BOYNEXTDOORの「WHY..」、(G)I-DLEの「2（POCA）」が2プラチナム認定、IUの「The Winning」、NCT テヨンの「TAP」、CRAVITYの「EVERSHINE」、PLAVEの「ASTERUM：134-1」が1プラチナム認定を受けた。
ストリーミング部門では、IUの「Blueming」が3プラチナム認定、The Kid LAROI＆Justin Bieberの「Stay」、NewJeansの「Hype boy」が2プラチナム認定、Block B ジコの「New thing（Feat. Homies）」が1プラチナム認定を受けた。
◆2024年3月 グローバルKPOPチャート
1位：LE SSERAFIM「EASY」
2位：LE SSERAFIM「Smart」
3位：BIBI「栗羊羹」
4位：BTS ジョングク「Standing Next to You」
5位：(G)I-DLE「Fate」
6位：TWS「plot twist（初めての出会いは計画通りにいかない）」
7位：LE SSERAFIM「Perfect Night」
8位：BTS ジョングク「Seven（Feat. Latto）- Explicit Ver.」
9位：BTSのV「FRI（END）S」
10位：BTS ジミン「Like Crazy」
※Kstyle公式YouTubeでは、1位〜30位までを再生リストにして公開中！
再生リストURL：http://ck.rd.livedoor.com/ck/IMguTSCW7RGR774VeRN7DQ/
◆2024年3月 デジタルチャート1位：BIBI「栗羊羹」
2位：TWS「plot twist（初めての出会いは計画通りにいかない）」
3位：(G)I-DLE「Fate」
4位：LE SSERAFIM「EASY」
5位：IU「Love wins all」
6位：少女時代 テヨン「To. X」
7位：イム・ジェヒョン「雨のラプソディー」
8位：LE SSERAFIM「Perfect Night」
9位：IU「Holssi」
10位：Nerd Connection「あなただけがいれば」
◆2024年3月 アルバムチャート1位：NCT DREAM「DREAM（）SCAPE」
2位：BTSのJ-HOPE「HOPE ON THE STREET VOL.1」
3位：NCT WISH「WISH」
4位：THE BOYZ「[PHANTASY] Pt.3 Love Letter」
5位：xikers「HOUSE OF TRICKY：Trial And Error」
6位：ILLIT「SUPER REAL ME」
7位：NCT DREAM「DREAM（）SCAPE」（SMC）
8位：SUPER JUNIOR-D&E「606」
9位：THE BOYZ「[PHANTASY] Pt.3 Love Letter」（MINIRECORD）
10位：キム・ヒジェ「喜怒哀楽」
◆2024年3月 ダウンロードチャート1位：NCT DREAM「Smoothie」
2位：BIBI「栗羊羹」
3位：(G)I-DLE「Fate」
4位：THE BOYZ「Nectar」
5位：TWS「plot twist」
6位：LE SSERAFIM「EASY」
7位：PLAVE「WAY 4 LUV」
8位：チン・ヘソン「愛へ」
9位：IU「Holssi」
10位：LE SSERAFIM「Smart」