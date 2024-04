最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した「コミックコンベンション(コミコン)」

2024年5月3日(金・祝)〜5月5日(日・祝)までの3日間、インテックス大阪にて「大阪コミックコンベンション 2024」を開催!

「大阪コミコン2024」の開催期間中、会場にはワーナー・ブラザースによる「DCブース」が登場。

DCヒーロー「バットマン」85周年を記念したグッズのほか、『ファンタスティック・ビースト』シリーズのグッズなど、様々な作品のグッズが販売されます☆

大阪コミコン2024 ワーナー・ブラザース「DCブース」

開催期間:2024年5月3日(金・祝)〜5月5日(日・祝)

開催場所:インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102)

2024年5月3日(金)〜5月5日(日)までの3日間、インテックス大阪にて開催される「大阪コミコン2024」にDCブースが登場!

会場では、DCヒーロー「バットマン」85周年を記念して、「バットマン」関連キャラクターのグッズを中心に、ファッションから雑貨まで幅広いラインナップを展開。

メンズ向けファッションブランド「BLANK NAME」からは、大阪コミコン2024先行販売アイテムが登場!

クリストファー・ノーラン監督の「ダークナイト トリロジー」から人気の「ジョーカー」、『スーサイド・スクワッド』から「ハーレイ・クイン」のスケートボードが数量限定で販売されます。

歴代「バットマン」やバットモービルがデザインされたバットマン85周年の記念アートを用いたキャラファイングラフやキャンバスアートパネルは大阪コミコン2024限定品です。

さらに、DC作品以外にも、人気作品のグッズが続々登場!

世界中で愛される「ハリー・ポッター」シリーズや、『ファンタスティック・ビースト』のグッズのほか、映画「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズ、映画『グレムリン』などのグッズが揃います☆

先行販売【BLANK NAME】THE JOKER/Skateboard Deck「ダークナイト トリロジー」スケートボード デッキ

THE DARK KNIGHT and all related characters and elements © & TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)

価格:22,000円(税込)

大阪コミコン2024先行販売となる、メンズ向けファッションブランド「BLANK NAME」のスケートボードデッキ。

クリストファー・ノーラン監督作品『ダークナイト』に登場するヴィラン「ジョーカー」の顔が大胆にプリントされています。

先行販売【BLANK NAME】HARLEY QUINN/Skateboard Deck『スーサイド・スクワッド』スケートボード デッキ

SUICIDE SQUAD and all related characters and elements © & TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)

価格:22,000円(税込)

こちらはDC映画『スーサイド・スクワッド』に登場する「ハーレイ・クイン」を描いたスケートボード。

武器のバットを銃に見立ててポーズをとる劇中のシーンを使っています。

先行販売【ロイヤルセランゴール】バスト “バットマン” リミテッドエディション

BATMAN and all related characters and elements © & TM DC. (s24)

価格:330,000円(税込)

ロイヤルセランゴール「DCコレクション」より新たにバストシリーズが登場!

世界300体限定で細部まで緻密に再現された、迫力溢れる「バットマン」は大阪コミコン独占先行販売品です。

限定販売【インロック】キャラファイングラフ

All characters and elements © & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)

価格:8,000円(税込)

歴代「バットマン」がデザインされたバットマン85周年の記念アート。

高品位美術印刷技術を使用した額装仕様のプレミアムなアート製品です。

※数量限定

限定販売【インロック】キャンバスアートパネル

All characters and elements © & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)

価格:7,000円(税込)

歴代バットモービルがデザインされたバットマン85周年の記念アート。

キャンバス仕様で手軽に飾れるアートパネルになっています。

※数量限定

先行販売【ロイヤルセランゴール】ホグワーツ特急 9 3/4番線 レプリカ

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)

価格:82,500円(税込)

ロイヤルセランゴール「Harry Potterコレクション」より新たにホグワーツ特急が登場!

9と3/4番線から魔法使いをホグワーツへと運ぶ魔法の列車を、ピューターの多彩な表現力で細部までこだわったレプリカとして再現しています。

先行販売【ムービック】ブロマイドセット(各10枚組)

🄫NLP TM Middle-earth Ent. Lic. to NLP

価格:1,650円(税込)

種類:

・A:人間・ドワーフ・イスタリ

・B:エルフ・ホビット

人間・ドワーフをメインにしたセットと、エルフ・ホビットをメインにした、2種類のブロマイドセット。

映画「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズファン必見のグッズです。

コミコン限定復刻商品【グラニフ】ゲラート・グリンデルバルド(ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密)Tシャツ

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)

価格:3,500円(税込)

サイズ:SS、S、M、L、XL

大阪コミコン2024にも来日するマッツ・ミケルセンさん演じる「ゲラート・グリンデルバルド」のTシャツ。

闇の魔法使い「ゲラート・グリンデルバルド」が、国際魔法使い連盟のリーダーに立候補したシーンを使ったTシャツがコミコン限定で復刻販売されます!

先行販売【グラニフ】グレムリンTシャツ

GREMLINS and all related characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment lnc. (s24)

価格:各3,500円(税込)

サイズ:S、M、L、XL

GREMLINS and all related characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment lnc. (s24)

ファンタジー映画『グレムリン』に登場する「ギズモ」たちを描いたかわいいTシャツ。

作品の世界観を楽しめる、ベーシックな形のTシャツです。

「バットマン」85周年の記念グッズや、「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」シリーズなど様々な作品のグッズを販売。

大阪コミコン2024に登場する、ワーナー・ブラザース「DCブース」の紹介でした☆

All characters and elements © & DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC

※店内の混雑状況に応じて安全の為、入場制限を行う場合があります

※混雑状況に応じて整理券配布による入場制限を設けます

※整理券配布はDC ブース入口にて行われます

