KOTAKE CREATEが開発を手掛けるウォーキングシミュレーター『8番出口』のNintendo Switch版が配信開始となった。

本作『8番出口』は日本の地下通路やバックルームに代表されるリミナルスペース(人工的構造物が転じて簡素で不気味、超現実的な空間を示すネットミーム)にインスパイアされた短編ウォーキングシミュレーター。

異変を見逃さないこと

異変を見つけたら、すぐに引き返すこと

異変が見つからなかったら、引き返さないこと

8番出口から外に出ること

PC版はこれまでに全世界で50万以上のダウンロード数を記録。無限に続く地下通路に閉じ込められている状況から周囲をよく観察し、異変を見つけて地上へと脱出するために「8番出口」を目指す内容は、類似作品が出現するなど同ジャンルの作品に多大な影響を与えた。

また、このNintendo Switch版ではSteam版で既に対応している日本語と英語に加えて、その他の多言語にも対応したことも特徴となっている。

3月末には本作の続編となる『8番のりば』が発表されたばかり。先日、本作のパロディ動画が企業のウェブCM化したことでも話題になった「8番」人気はこれからもまだまだ続いていきそうだ。

モンダミンプレミアムケア モ番出口篇|アース製薬:

https://www.youtube.com/watch?v=PjDfbWDSAQk



製品概要:

ニンテンドーeショップ:

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000079120.html

PLAYISM公式ページ: https://playism.com/game/the-exit-8/

■タイトル: 8番出口

■開発元: KOTAKE CREATE

■販売元: PLAYISM

■ジャンル: ウォーキングシミュレーター

■対応言語: 日本語 / 英語 / 中国語(簡体字)/ フランス語 / イタリア語 / ドイツ語 / スペイン語 / ポルトガル語 / 中国語(繁体字)/ 韓国語

■対応機種: Nintendo Switch

■発売予定: 2024年4月17日

■価格: 470円(税込み)

■プレイヤー数: 1人

※画面はすべて開発中のものです。※PLAYISM のロゴおよびシンボルマークは、Active Gaming Media Inc..の商標登録です。

(C)2024 KOTAKE CREATE Licensed and Published by Active Gaming Media Inc.

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)