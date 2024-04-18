斉藤朱夏、ソロデビュー5周年記念ミニアルバム『555』発売決定
斉藤朱夏が7月10日に、ソロデビュー5周年を記念した5曲入りのミニアルバム『555』(読み：ファイブファイブファイブ)を発売することが決定した。
ソロアーティストとして4枚目のミニアルバムとなる今作は、変化や人生の転機を意味する数字「555」を掲げ、5周年というタイミングを機に、また1つステップアップしていく斉藤朱夏の新たな魅力が詰まった1枚となっている。
4月20日からは自身最長規模となる、全国16か所を巡るライブハウスツアー＜5th ANNIVERSARY朱演2024 LIVE HOUSE TOUR「とびらの先 〜海/空〜」＞を開催する斉藤朱夏。現在、4月28日の新潟公演から5月12日の三重公演のチケットが一般発売中だ。
ミニアルバム『555』
予約URL：https://saitoshuka.lnk.to/555_PKG
・初回生産限定盤［CD＋BD＋付属品］
VVCL-2514〜6 ￥5,000(税込)
※付属品の詳細は追って解禁いたします。
・通常盤(初回仕様)［CD］
VVCL-2517 ￥3,300(税込)
［CD］※2形態共通
新曲5曲収録予定
［BD］※初回生産限定盤のみ
ミュージックビデオ収録
＜5th ANNIVERSARY 朱演 2024 LIVE HOUSE TOUR「とびらの先 〜海/空〜」＞
2024年4月20日(土) SUPERNOVA KAWASAKI(神奈川)
開場17:00/開演17:30
2024年4月27日(土) 金沢AZ(石川)
開場17:00/開演17:30
2024年4月28日(日) GOLDEN PIGS RED STAGE(新潟)
開場17:00/開演17:30
2024年5月11日(土) U☆STONE(滋賀)
開場17:00/開演17:30
2024年5月12日(日) 松阪M'AXA(三重)
開場17:00/開演17:30
2024年5月18日(土) DIME(香川)
開場17:00/開演17:30
2024年5月19日(日) YEBISU YA PRO(岡山)
開場17:00/開演17:30
2024年5月25日(土) QUARTER(青森)
開場17:00/開演17:30
2024年5月26日(日) HIPSHOT JAPAN (福島)
開場17:00/開演17:30
2024年5月31日(金) B9 V2(熊本)
開場18:00/18:30
2024年6月1日(土) DRUM Be-1(福岡)
開場17:00/開演17:30
2024年6月8日(土) 水戸LIGHT HOUSE(茨城)
開場17:00/開演17:30
2024年6月15日(土) cube garden(北海道)
開場17:00/開演17:30
▼フルバンド編成ライブ
2024年6月29日(土) BIGCAT(大阪)
開場17:00/開演18:00
2024年7月7日(日) BOTTOM LINE(愛知)
開場17:00/開演18:00
2024年7月14日(日) 新宿BLAZE(東京)
開場14:45/開演15:30
2024年7月14日(日) 新宿BLAZE(東京)
開場18:15/開演/19:00
［席種・チケット料金］
・4/20(土)神奈川公演〜6/15(土)北海道公演 ※ミュージシャン小編成
立見 ￥6,500（税込・ドリンク代別）
・6/29(土)大阪公演〜7/14(日)東京公演 ※フルバンド編成
立見 ￥7,500（税込・ドリンク代別）
▼チケットお申し込みはこちら
e+
https://eplus.jp/saitoshuka/
ローチケ
https://l-tike.com/saitoshuka/
チケットぴあ
https://w.pia.jp/t/saitoshuka24/
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